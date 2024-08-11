7.1'le Sallanan Japonya'da 'Büyük Deprem' Alarmı

Üç gün önce 7.1 büyüklüğündeki depremle sallanan Japonya'da 'büyük deprem' alarmı devam ediyor. Yetkililer, belediyelerden olası bir afete hazırlık durumlarını kontrol etmelerini istedi.

Son Güncelleme:
7.1'le Sallanan Japonya'da 'Büyük Deprem' Alarmı

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) yetkilileri, ülkenin Pasifik kıyısı boyunca meydana gelebilecek "büyük deprem" için verilen uyarının geçerli olduğunu açıkladı.

Şu ana kadar yer kabuğu gerginliğinde düzensiz değişiklik gözlemlenmediğini belirten yetkililer, 29 eyaletteki 707 belediyeden olası bir afete hazırlık durumlarını kontrol etmelerini istedi.

Yetkililer, Nankai Yarığı'nda büyük bir deprem olasılığının normalden daha yüksek olduğuna dikkati çekti.

NE OLMUŞTU?

Ülkede, 8 Ağustos'ta Miyazaki eyaleti açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremden saatler sonra JMA, Pasifik Okyanusu'ndaki Nankai Yarığı çevresinde "büyük deprem" meydana gelme olasılığının normalden daha yüksek olduğunu açıklamıştı.

Japonya'da 7.1'lik Alarm! Tsunami Uyarısı VerildiJaponya'da 7.1'lik Alarm! Tsunami Uyarısı VerildiDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Japonya Deprem
Son Güncelleme:
Kavurucu Sıcakta Hasadı Başladı: Bin TL Kazandırıyor Kavurucu Sıcakta Hasadı Başladı: Bin TL Kazandırıyor
İsrailli Bakandan Skandal Açıklama: 'Yakıtlarını Kesip, Yardım Konvoylarını Durduralım' 'Yakıtlarını Kesip, Yardım Konvoylarını Durduralım'
Filipinler ve ABD Hava Kuvvetleri'nden Ortak Tatbikat Filipinler ve ABD Hava Kuvvetleri'nden Ortak Tatbikat
Şırnak'ta Taşlı Âtıl Araziler Tarıma Kazandırılıyor Şırnak'ta Taşlı Âtıl Araziler Tarıma Kazandırılıyor
ÇOK OKUNANLAR
Görüşme Talimatı Davutoğlu'ndan! Gelecek Partisi, AKP'ye mi Geçiyor? Gelecek Partisi, AKP'ye mi Geçiyor?
Tabela Değişti: İşte Akaryakıt Fiyatları Tabela Değişti! İşte Akaryakıt Fiyatları
Pazar Planı Yapanlara Kötü Haber! Meteoroloji 16 İli Uyardı: Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Meteoroloji 16 İli Uyardı, Çok Kuvvetli Geliyor
Esenyurt'ta Propaganda İhbarı Düğünü Dağıttı: Müzisyenler Gözaltında Propaganda İhbarı Düğünü Dağıttı
Instagram Haniye Paylaşımını Anında Kaldırdı Haniye Paylaşımını Anında Kaldırdı