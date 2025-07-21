7 Ayda 3 Suikast Girişimi! Ahmed Şara'nın Hayatını Türkler 'Kurtardı'

İsrail basını, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya son 7 ayda 3 kez suikast düzenlendiğini yazdı. Son saldırının Şara'yı neredeyse öldüreceği öne sürülürken, Suriye liderinin, Türk güvenlik görevlilerinin dikkati sayesinde kurtulduğu iddia edildi.

7 Ayda 3 Suikast Girişimi! Ahmed Şara'nın Hayatını Türkler 'Kurtardı'
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İsrail'in önde gelen gazetelerinden Yedioth Ahronoth'un, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ilgili ortaya attığı iddia büyük yankı yarattı. Gazete, Ahmed Şara'nın son 7 ay içerisinde 3 defa suikast girişimine uğradığını yazdı. Gazete, Suriye Cumhurbaşkanı'nın, yaşananların gizli kalmasını istediğini de ileri sürdü.

İlk suikast girişiminin mart ayında meydana geldiğini ve Türk güvenlik birimlerinin Şara'nın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan çıkarken şüpheli bir hareketlilik fark etmesiyle duruma müdahale ettiklerini iddia eden gazete, üç güvenlik görevlisinin şüpheli şahsı gözaltına alarak sorguladığını bildirdi.

7 Ayda 3 Suikast Girişimi! Ahmed Şara'nın Hayatını Türkler 'Kurtardı' - Resim : 1

'SON SUİKAST ONU NEREDEYSE ÖLDÜRÜYORDU'

Ahmed Şara'ya ikinci suikast girişiminin de Suriye-Ürdün sınırındaki Dara bölgesinde yaşandığı öne sürüldü. Gazete, Suriyeli ve Türk güvenlik görevlilerinin iki şüpheliyi fark ederek saldırıyı engellendiğini belirterek "Cumhurbaşkanı'nın güvenlik ekibi rotasını son anda değiştirerek olası bir tehdidi yok etti" ifadelerine yer verdi.

Şara'ya yönelik son suikast girişiminin ise neredeyse Suriye Cumhurbaşkanı'nı öldüreceğini iddia eden gazete, "Saldırgan Şam'da Şara'nın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gideceği yolda pusu kurdu. Bu girişimin tüm detayları bilinmese de Şara'nın aniden Şam'ı terk etmesine neden olduğuna dair spekülasyonlar yarattı" diye yazdı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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