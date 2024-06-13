63 yaşında hamile kaldı! 37 yaş küçük eşi şokta, inanılmaz ayrıntılar!

Kendisinden 37 yaş küçük eşinden hamile kalan 63 yaşındaki kadın dünya medyasında büyük yankı uyandırdı.

63 yaşında hamile kaldı! 37 yaş küçük eşi şokta, inanılmaz ayrıntılar!

Bir süredir birlikte olan ve ilişkilerini geçtiğimiz aylarda evlilikle taçlandıran Amerikalı çift, ilişkileri ile ilgili son gelişmelerle herkesi şaşkına çevirdi. 7 çocuk annesi ve 17 torun sahibi olan 63 yaşındaki kadın, kendisinden 37 yaş küçük eşinden hamile olduğunu açıkladı.

Dünya basınında geniş yankı uyandıran bu gelişme sonrası yaşlı kadın eleştirilerin hedefi oldu, birçok kişi onun çocuğunu büyütemeden vefat edeceğini öne sürdü. DailyStar'ın haberine göre, kadının yaşı itibarıyla doğal yollarla hamile kalmasının mümkün olmadığı, Mayıs ayında taşıyıcı bir anne ile anlaşmış olabileceği iddiaları gündeme geldi. Cheryl McCain isimli kadın ise bu konuda herhangi bir yorum yapmadı.

"BENİ ÖZEL HİSSETTİRDİ"
McCain, kendisine yönelik eleştirileri umursamadığını, mutlu bir evliliği olduğunu ve yeniden anne olmayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

Eşiyle benzin istasyonunda tanıştığını söyleyen kadın, genç eşiyle her şeyi ilk kez yaşadıklarını ve eşinin ilk cinsel deneyimini kendisiyle yaşadığını hatırlatarak "Beni özel hissettirdi" dedi. İngiliz basını, çiftin geçtiğimiz Eylül ayında evlendiğine dair detayları haberlerinde paylaştı.

ÇOCUKLARIYLA GÖRÜŞMÜYOR
Öte yandan Cheryl, evliliği nedeniyle ailesinin kendisini dışladığını ve yedi çocuğundan altısıyla görüşmediğini açıkladı. Çocuk yetiştirme konusunda deneyimli olduğunu belirten Cheryl, doğumu sabırsızlıkla beklediğini ifade etti. Kocasını çok sevdiğini ve ölene kadar onunla yaşamak istediğini de vurgulayan Cheryl, mutlu bir evliliği olduğunu yineledi.

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