61 Kişi Ölmüştü... Brezilya'da Düşen Yolcu Uçağıyla İlgili Detaylar Ortaya Çıktı

57 yolcu ve 4 mürettebatı taşıyan uçak Brezilya'da dün öğleden sonra düştü. Brezilya saatiyle 11.46'da havalanan uçak saat 12.20'ye kadar sorunsuz uçtu. 12.23'te 5 bin metre yüksekliğe çıkan uçak 13.21'e kadar bu yükseklikte devam ettikten sonra birden irtifa kaybetmeye başladı.



İrtifa kaybeden uçak kendi etrafında dönmeye başladı. 13.22'de 5 bin metreden 1250 metreye kadar düştü. Yani 1 dakikada 4 bin metrelik bir düşüş gerçekleşti. Düşüşün hızı saatte 440 kilometreydi.Uçak bir evin arka bahçesine çarparak düştü. Evdekiler zarar görmedi. Ev sakinleri "Garajımızdan bir uçağın evimizin arka bahçesinde patladığını gördük" açıklaması geldi.

UÇAK NİYE DÜŞTÜ?

Kazaya neyin sebep olduğu henüz bilinmiyor ancak uzmanlara göre sarmal düşüş uçağın uçmasını sağlayan desteği kaybettiğinde meydana gelen bir durmanın sonucu oluşuyor.

Stall denilen bu durumda kanadın kaldırma kuvvetini tamamen kaybetmesi uçağın aniden düşmesiyle sonuçlanıyor.

Peki uçak neden havada durdu? Kanatlarda buz oluştuğunda meydana gelen bir durum olan ani durmadan söz ediliyor. Uzmanlara göre uçağın rotasında buz oluşumuna uygun hava koşuları mevcuttu.

Kazaya birden fazla faktör de neden olmuş olabilir. Bunlar ilerleyen günlerde yapılacak incelemelerle oratya çıkacak. Tek bilinen uçak havalandığında tüm operasyonel sistemlerin çalıştığı.

KİMLER ÖLDÜ?

Uçakta aralarında öğretmen ve doktorların da olduğu 8 devlet görevlisi bulunuyordu. Ayrıca bir bilgisayar programcısı ve 3 yaşındaki kızı da uçaktaydı. Bir juda hakemi, polis memuru, vücut geliştirme sporcusu, klinik onkoloji asistanları ve uçuş görevlileri de ölenler arasında yer alıyor.

UÇAĞI KİM ÜRETTİ?

Voepass'a ait ATR-72-500 model uçak 74 koltuklu bir turbprop ve Fransa'da üretildi. Üreticiye göre uçak saatte 511 km hızla uçabiliyor. 1324 kilometre uçuş menziline sahip. Taşıyabileceği maksimum ağırlık 7 bin kilo. 14 yaşındaki uçak kısa pistlerde ve ulaşılması zor havalimanlarında görev yapabilme kabiliyetine sahip.

HAVA NASILDI?

Brezilya'da mevsim sonbahar. Uçağın rotasında yüzde 35 buz oluşumu vardı. Ayrıca uçağın yere göre hızını artıran güçlü bir kuyruk rüzgarı bulunuyordu. Uçağın bulunduğu yükseklikte hava -9 ile -11 derece arasındaydı.

UÇAĞIN KARA KUTUSU BULUNDU MU?

Brezilya Hava Kuvvetleri, uçağın iki kara kutusunun bulunduğunu ve ikisinin de ellerinde olduğunu açıkladı. Kara kutulardan biri pilot kabinindeki sesleri kaydediyor. İkincisi ise uçaktan gelen verileri kaydediyor.