600 bin dolar çaldı, kimlik değiştirip estetik ameliyat oldu: Yıllar sonra böyle yakalandı!

12 Nisan 1997 bir Cumartesi gününde Chen planını devreye soktu. O anda boş olan bankaya girip hesaptaki miktarları istediği şekliyle değiştirdi ve 5.66 milyon yuan yani 835 bin dolar parayı hesabına ekledi. Chen bir çantayla şehrin etrafında şubeleri dolaştı ve toplamda 3.98 milyon yuan yani 587 bin dolar kadar para çekti. Hemen sonra Chen, estetik ameliyat olmak üzere bıçak altına yattı.