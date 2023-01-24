600 bin dolar çaldı, kimlik değiştirip estetik ameliyat oldu: Yıllar sonra böyle yakalandı!
Öyle bir plan yaptı ki, çalıştığı bankadan 600 bin dolar çaldı. Estetik ameliyat oldu, kimliğini değiştirdi. Bir anda hem kendisinin hem ailesinin hayatı değişti. Ama adalet peşini bırakmadı. 26 yıl sonra işte böyle yakalandı.
1997 yılında Güneydoğu Çin’de yaşayan bir kadın çalıştığı bankanın sistemindeki bir hatayı kullanarak 600 bin dolar değerinde parayla sırra kadem bastı. Estetik ameliyat olan kadın yeni bir kimlikle hayata sıfırdan başladı. Ancak 25 yıl sonra artık evli ve bir kızı olan başarılı girişimcinin geçmişi ortaya çıktı.
Yueqing savcılarının Wechat paylaşımıyla duyurduğu üzere Chen Yile takma adıyla tanınan eski banka çalışanı Aralık’ta gözaltına alınmasının ardından yolsuzluk ve sahtecilikle suçlanıyor. Yapılan açıklamada Chen’in tüm suçlamaları kabul ettiği ve yaptıkları için pişmanlık duyduğu belirtildi.
Medyatava'nın haberine göre 1997 yılında ülkenin en büyük bankalarından biri olan China Construction Bank’ın Yueqinq şehir şubesi çalışanı o zaman 26 yaşında olan Chen, banka sisteminde ciddi bir hata fark etti. Bu hata sayesinde istediği hesabın içindeki para miktarını dilediği gibi değiştirebiliyordu. Başka şubelerde çalışan eksiği olduğu bir hafta sonunu bekledi ve oraya gönderilmesini talep etti.
12 Nisan 1997 bir Cumartesi gününde Chen planını devreye soktu. O anda boş olan bankaya girip hesaptaki miktarları istediği şekliyle değiştirdi ve 5.66 milyon yuan yani 835 bin dolar parayı hesabına ekledi. Chen bir çantayla şehrin etrafında şubeleri dolaştı ve toplamda 3.98 milyon yuan yani 587 bin dolar kadar para çekti. Hemen sonra Chen, estetik ameliyat olmak üzere bıçak altına yattı.