6 yıl sonra Kuzey Kore sınırında bir ilk: Güney Kore'den 140 mermili tatbikat

Güney Kore ile Kuzey Kore arasında çöp balonları krizi devam ederken Güney Kore'den gelen hamle şaşırttı. Güney Kore ordusu, 6 yıl aranın ardından Kuzey Kore sınırına yakın bölgede gerçek mühimmatla tatbikat yaptığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre tatbikat Kuzey ve Güney Kore'yi birbirine bağlayan askerden arındırılmış böleye yakın Gyeonggi ve Gangwon cephe hatlarında gerçekleştirildi.

Gerçek mühimmat ile yapılan tatbikatta 140 mermi ateşlendi.

KARADA YAPILAN İLK TATBİKAT

Tatbikatın, hükümetin 2018'de imzalanan ve askeri gerilimleri azaltmayı amaçlayan Koreler Arası Anlaşmayı askıya almasından sonra karada yapılan ilk tatbikat olduğu ifade edilen açıklamada, ordunun bundan sonra düzenli olarak sınır bölgesinde tatbikat yapacağı aktarıldı.

Güney Kore Deniz Kuvvetlerine bağlı deniz piyadeleri de 26 Haziran'da, 7 yıl sonra ilk kez Kuzey Kore sınırı yakınlarındaki adalarda gerçek mühimmatla tatbikat düzenlemişti.

Kaynak: AA