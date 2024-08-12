6 Ülkeden Ortak "Gazze" Çağrısı: 'Kaybedecek Daha Fazla Zaman Kalmadı'

ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya Gazze için ortak açıklama yaptı. Bir an önce ateşkesin sağlanması gerektiğinin bildirildiği açıklamada, “Kaybedecek daha fazla zaman kalmadı, tüm taraflar sorumluluklarını yerine getirmeli." çağrısında bulundu.

6 Ülkeden Ortak "Gazze" Çağrısı: 'Kaybedecek Daha Fazla Zaman Kalmadı'

ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya, ortak bir yazılı açıklama yaparak, Orta Doğu'da gerilimin azaltılması ve Gazze'de bir an önce ateşkesin sağlanmasını istedi.

Orta Doğu'da tansiyonun düşmesine ve Gazze'de ateşkesin sağlanmasına tam destek verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başkan Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim'in, mümkün olan en kısa zamanda ateşkes anlaşmasının tamamlanması için müzakerelerin bu hafta yeniden başlamasına yönelik çağrısına destek veriyoruz ve kaybedecek daha fazla zaman kalmadığını vurguluyoruz. Tüm taraflar sorumluluklarını yerine getirmeli."

Açıklamada, İsrail'in İran karşısında kendini savunmasına tüm desteğin devam edeceği aktarılarak, "İran'a İsrail'e yönelik askeri saldırı tehditlerine son vermesi çağrısında bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu. Açıklamada, bu tür bir saldırının bölgesel güvenlik üzerinde ciddi sonuçlar doğuracağının altı çizildi.

Gazze'de ateşkes için çağrıda bulunan ABD yönetimi, geçen hafta İsrail'e 3,5 milyar dolarlık askeri yardıma onay vermiş, söz konusu adım ABD içinde ve uluslararası kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı.

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İsrail ordusu 10 Ağustos'ta, Gazze kentindeki Derac Mahallesi'nde binlerce sivilin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na Filistinliler sabah namazı için avluda toplandığı sırada hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, en az 100 Filistinli feci biçimde yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

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