Hamaney’in Konutunun Altındaki Sığınak Bombalandı: 50 Savaş Uçağıyla Operasyon

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail ordusu bünyesinde faaliyet gösteren gizli istihbarat birimleri Unit 8200 ve Unit 9900’ün sağladığı istihbarat sonrası İran’ın hayatını kaybeden dini lideri Hamaney'in konutuna yönelik bir saldırı daha düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda konutun altında yer alan bir sığınak bulunduğu ve İranlı yetkililerin bu sığınağı hala kullanması sebebiyle bombardıman yapıldığı aktarıldı.

Jerusalem Post’un haberine göre İran’ın başkenti Tehran’ın merkezinde birkaç blokluk alana yayılan gizli yer altı kompleksine yönelik saldırıda yaklaşık 50 savaş uçağı görev aldı ve 100’den fazla mühimmat kullanıldı.

Haberde tesisin, İran yönetiminin kriz dönemlerinde kullandığı kritik komuta merkezlerinden biri olduğu ve kompleksin farklı noktalarda çok sayıda girişe sahip bulunduğu belirtildi.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada ise Hamaney’in liderlik kompleksinin altında yer aldığı belirtilen yer altı sığınağının hedef alındığına dair benzer ifadelere yer verildi.

Kaynak: Haber Merkezi