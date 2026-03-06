Hamaney’in Konutunun Altındaki Sığınak Bombalandı: 50 Savaş Uçağıyla Operasyon

İsrail ordusu, İran’ın başkenti Tahran’da dini lider Hamaney’in konutunun altındaki yer altı sığınağının hedef alındığını açıkladı. Yaklaşık 50 savaş uçağının katıldığı operasyonda 100’den fazla mühimmat kullanıldığı bildirildi.

Son Güncelleme:
Hamaney’in Konutunun Altındaki Sığınak Bombalandı: 50 Savaş Uçağıyla Operasyon
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail ordusu bünyesinde faaliyet gösteren gizli istihbarat birimleri Unit 8200 ve Unit 9900’ün sağladığı istihbarat sonrası İran’ın hayatını kaybeden dini lideri Hamaney'in konutuna yönelik bir saldırı daha düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda konutun altında yer alan bir sığınak bulunduğu ve İranlı yetkililerin bu sığınağı hala kullanması sebebiyle bombardıman yapıldığı aktarıldı.

Jerusalem Post’un haberine göre İran’ın başkenti Tehran’ın merkezinde birkaç blokluk alana yayılan gizli yer altı kompleksine yönelik saldırıda yaklaşık 50 savaş uçağı görev aldı ve 100’den fazla mühimmat kullanıldı.

Haberde tesisin, İran yönetiminin kriz dönemlerinde kullandığı kritik komuta merkezlerinden biri olduğu ve kompleksin farklı noktalarda çok sayıda girişe sahip bulunduğu belirtildi.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada ise Hamaney’in liderlik kompleksinin altında yer aldığı belirtilen yer altı sığınağının hedef alındığına dair benzer ifadelere yer verildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ABD ve İsrail'in İran'da Bir Sonraki Adımı Ne, Kara Harekatı Olacak mı? Trump Açıkladı ABD ve İsrail'in İran'da Bir Sonraki Adımı Ne, Kara Harekatı Olacak mı?
İsrail, Lübnan'ı da Vuruyor! Ölü Sayısı Yükseldi İsrail, Lübnan'ı da Vuruyor! Ölü Sayısı Yükseldi
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
ABD-İsrail-İran Savaşında Yedinci Gün | Pezeşkiyan: Bazı Ülkeler Ara Buluculuğa Başladı, Kalıcı Barışa Bağlıyız 'Bazı Ülkeler Ara Buluculuğa Başladı, Kalıcı Barışa Bağlıyız'
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Doktoraya Giriş Şartları Değişti Doktoraya Giriş Şartları Değişti
Nostradamus’un İran Kehaneti Ortaya Çıktı: 2026 İçin Korkutan Senaryo Nostradamus’un İran Kehaneti Ortaya Çıktı: 2026 İçin Korkutan Senaryo
TÜSİAD Davasında Karar Çıktı: Eski TÜSİAD Yöneticileri Orhan Turan ve Ömer Aras'a Hapis Cezası Eski TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras'a Hapis Cezası
Araç Sahiplerine Şok: Akaryakıtta Çifte Zam Geliyor! Tabela Yine Değişiyor Araç Sahiplerine Şok: Akaryakıtta Çifte Zam Geliyor! Tabela Yine Değişiyor