4'lü zirve iptal oldu: ABD Başkanı Joe Biden İsrail'e iniş yaptı

Mısır, Ürdün ve Filistin devlet başkanlarıyla da görüşmek isteyen ABD Başkanı Joe Biden'ın buluşmaları, İsrail'in dün Gazze'de düzenlediği hastane saldırısının ardından iptal oldu.

4’lü zirvenin iptal edilmesinin ardından Biden, İsrail’e iniş yaptı.

Biden’ın Tel Aviv’de İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşmesi, ardından Ürdün’e geçerek Ürdün Kralı Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelmesi bekleniyordu.

Biden, dün akşam İsrail'den bahsetmeden Gazze'deki katliamda hayatını kaybeden kişileri anmıştı.