4 Milyon Kişi Tehlikede, Çok Fena Vuracak... Hayat Durdu, Okullar, Hastaneler Kapatıldı

Avustralya'da beklenen tropikal siklon nedeniyle alarm durumuna geçildi. Ülkede okullar, hastanelerde çalışmalar durdurulurken, toplu ulaşımda seferler de iptal edildi.

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4 Milyon Kişi Tehlikede, Çok Fena Vuracak... Hayat Durdu, Okullar, Hastaneler Kapatıldı

Avustralya’da Alfred Tropikal Siklonu beklentisi nedeniyle bazı bölgelerde alarm durumuna geçildi. Siklonun doğudaki Queensland ve New South Wales (NSW) eyaletlerine yaklaşması sebebiyle bölgedeki okullar tatil edilirken, toplu taşıma hizmetlerinin de askıya alındığı bildirildi.

Avustralya Meteoroloji Bürosu yetkililerinden yapılan açıklamada, tropikal siklonun 8 Mart günü erken saatlerde Queensland kıyılarını Sunshine Coast bölgesi ile güneydeki Gold Coast kenti arasındaki noktadan vuracağı öngörüldü.

1974'DEN BERİ İLK

Söz konusu siklonun 1974’te yaşanan felaketin ardından ülkenin en kalabalık şehirlerinden Brisbane'in yakınlarından geçen ilk siklon olacağı tahmin ediliyor. Siklonun takip edeceği güzergahta 4 milyonu aşkın insanın yaşadığı belirtildi.

Siklonun vuracağı bölgede tehlike geçene kadar acil ameliyatlar dışında hastanelerin faaliyet göstermeyeceği kaydedildi. Yetkililer, şiddetli rüzgarların NSW'nin kuzeyinde ağaçları devirdiğini, 4 bin 500 ev ve iş yerinin elektriğinin kesilmesine neden olduğunu belirtti.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de açıklamasında Queensland'ın güneyinde 660, NSW'nin kuzeyinde de 280 okulun tatil edildiğini söyledi.

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Kaynak: AA

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