36 Yıllık Sır Perdesi Aralandı! Sokağa Tükürdü, Cinayetten Tutuklandı!

ÇEVİRİ: BUSE YILMAZ

ABD'de 36 yıl önce meydana gelmiş bir kadın cinayetinin failinin yakalanması dünya gündemine oturdu. Massachusetts eyaletinin Boston kentinde, 1988 yılında dairesinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan 25 yaşındaki Karen Taylor'ın katili, ortaya çok ilginç bir şekilde çıktı.

James Holloman isimli erkek, Taylor'ın cansız bedeninin bulunmasının ardından cesedin yanında kendisine yazılmış bir çek bulunması nedeniyle şüpheli hale gelmişti. Ancak polis şu ana kadar onu adli açıdan davayla ilişkilendirecek bir kanıt elde edememişti. 65 yaşındaki Holloman'ın, geçen yıl Boston'daki evinin önündeki kaldırıma tükürdükten sonra DNA'sının eşleşmesiyle ise 36 yıllık şüphe ortadan kalktı.

OLAY YERİNDEKİ DNA İLE EŞLEŞTİ

People'ın aktardığına göre polis, Holloman'ın DNA'sının, Taylor'ın cinayet sırasında tırnaklarının altında bulunan DNA ve bedeninin yakınında bulunan kanlı bir sweatshirt ve sigarayla eşleştiğini düşündüklerini açıkladı. Yeni adli deliller sayesinde polis, sabıka kaydı bulunmayan Holloman'ı 19 Eylül Perşembe günü tutukladı. Zanlının bir sonraki duruşması 29 Ekim'de yapılacak.

KAREN TAYLOR CİNAYETİ

Karen Taylor, 27 Mayıs 1988'de Boston'un Roxbury semtindeki dairesinde bıçaklanarak öldürüldü. O sırada 25 yaşında olan Taylor, 3 yaşında bir kız çocuğu annesiydi. Suffolk Bölge Savcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre Taylor'ın cansız bedeni, annesinin araması ve 3 yaşındaki kızının telefonu açıp "Annesinin uyuduğunu ve onu uyandıramadığını" söylemesi üzerine bulundu.

Otopsi raporuna göre Karen Taylor; göğsünden, başından ve boyun bölgesinden olmak üzere 15 kez bıçaklandı.

Kaynak: Gerçek Gündem