36 Yıllık Sır Perdesi Aralandı! Sokağa Tükürdü, Cinayetten Tutuklandı!

ABD'de 36 yıl önce meydana gelen kadın cinayetinin faili, sokağa tükürmesi sayesinde yakalandı. Şahsın DNA'sı, 1988'de işlenen cinayetin olay yerinde bulunan DNA ile eşleşti ve zanlı tutuklandı.

Son Güncelleme:
36 Yıllık Sır Perdesi Aralandı! Sokağa Tükürdü, Cinayetten Tutuklandı!

ÇEVİRİ: BUSE YILMAZ

ABD'de 36 yıl önce meydana gelmiş bir kadın cinayetinin failinin yakalanması dünya gündemine oturdu. Massachusetts eyaletinin Boston kentinde, 1988 yılında dairesinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan 25 yaşındaki Karen Taylor'ın katili, ortaya çok ilginç bir şekilde çıktı.

James Holloman isimli erkek, Taylor'ın cansız bedeninin bulunmasının ardından cesedin yanında kendisine yazılmış bir çek bulunması nedeniyle şüpheli hale gelmişti. Ancak polis şu ana kadar onu adli açıdan davayla ilişkilendirecek bir kanıt elde edememişti. 65 yaşındaki Holloman'ın, geçen yıl Boston'daki evinin önündeki kaldırıma tükürdükten sonra DNA'sının eşleşmesiyle ise 36 yıllık şüphe ortadan kalktı.

OLAY YERİNDEKİ DNA İLE EŞLEŞTİ

People'ın aktardığına göre polis, Holloman'ın DNA'sının, Taylor'ın cinayet sırasında tırnaklarının altında bulunan DNA ve bedeninin yakınında bulunan kanlı bir sweatshirt ve sigarayla eşleştiğini düşündüklerini açıkladı. Yeni adli deliller sayesinde polis, sabıka kaydı bulunmayan Holloman'ı 19 Eylül Perşembe günü tutukladı. Zanlının bir sonraki duruşması 29 Ekim'de yapılacak.

KAREN TAYLOR CİNAYETİ

Karen Taylor, 27 Mayıs 1988'de Boston'un Roxbury semtindeki dairesinde bıçaklanarak öldürüldü. O sırada 25 yaşında olan Taylor, 3 yaşında bir kız çocuğu annesiydi. Suffolk Bölge Savcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre Taylor'ın cansız bedeni, annesinin araması ve 3 yaşındaki kızının telefonu açıp "Annesinin uyuduğunu ve onu uyandıramadığını" söylemesi üzerine bulundu.

Otopsi raporuna göre Karen Taylor; göğsünden, başından ve boyun bölgesinden olmak üzere 15 kez bıçaklandı.

İtalya'yı Karıştıran Olay! Prada Müdürünü 'Heykel' Öldürdüİtalya'yı Karıştıran Olay! Prada Müdürünü 'Heykel' ÖldürdüDünya
Meclisteki Nefret 24 Saat Geçmeden Evlere Girdi! Gürcistan'da Ünlü Trans Kadın Sunucu ÖldürüldüMeclisteki Nefret 24 Saat Geçmeden Evlere Girdi! Gürcistan'da Ünlü Trans Kadın Sunucu ÖldürüldüDünya

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
ABD Cinayet
Son Güncelleme:
İsrail'in Saldırıları Sonrası Lübnan'da Akıllı Telefon Korkusu İsrail'in Saldırıları Sonrası Lübnan'da Akıllı Telefon Korkusu
İstanbul'dan Sıkılanların Yerleştiği Şehir! Akın Akın Göç Almaya Başladı İstanbul'dan Sıkılanların Yerleştiği Şehir! Akın Akın Göç Almaya Başladı
Geleceğin Metropolü : İstanbul'u Bırakıp Herkes Bu Şehirden Arsa Alıyor Geleceğin Metropolü : İstanbul'u Bırakıp Herkes Bu Şehirden Arsa Alıyor
Gaz Bombasıyla Baskın! İsrail Askerleri, Batı Şeria'daki Al Jazeera Ofisini Kapattı İsrail, Batı Şeria'daki Al Jazeera Ofisini Kapattı