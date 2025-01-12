35 Yıl Sonra İlk Kez Görüldü, O Ülke Alarma Geçti: 'Yayılırsa Felaket Olacak'

Almanya'nın Brandenburg eyaletinde 35 yıl sonra ilk kez bir manda sürüsünde şap hastalığı görüldü. Hastalığın tespit edilmesinin ardından Berlin'deki hayvanat bahçesi, hayvan parkı ve çocuk çiftlikleri kapatıldı. Brandenburg eyaletinde ise hayvan nakli yasaklandı. Brandenburg Eyaleti Çiftçiler Birliği Başkanı Henrik Wendorff, şap hastalığının ülkede yayılması durumunda çiftçiler için bir felaket olacağını söyledi.

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35 Yıl Sonra İlk Kez Görüldü, O Ülke Alarma Geçti: 'Yayılırsa Felaket Olacak'

Almanya'nın Brandenburg eyaletinde 35 yıl sonra ilk kez bir manda sürüsünde şap hastalığı tespit edildi.

'YAYILIRSA FELAKET OLUR'

Brandenburg Eyaleti Çiftçiler Birliği Başkanı Henrik Wendorff, şap hastalığının ülkede yayılması durumunda çiftçiler için bir felaket olacağını söyledi. Wendorff, “Bir bölgede salgın varsa, hızla ticaretin dışında bırakılır. Bunun birçok mali sonucu olur” dedi.

Berlin eyalet hükümeti, şap hastalığının yayılmasını önlemek için çift tırnaklı hayvanların 17-26 Ocak'ta gerçekleşecek tarım fuarına katılmasını yasakladı. Öte yandan Berlin'deki hayvanat bahçesi, hayvan parkı ve çocuk çiftlikleri, şap hastalığı nedeniyle kapatıldı.

Kaynak: DHA

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