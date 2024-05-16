27 yıl önce kaybolan kişi, komşusunun bodrumunda bulundu: Dehşete düşüren 'büyü' iddiası

Cezayir'de 17 yaşındayken ortadan kaybolan Omar Bin Omran, 27 yıl sonra komşusunun bodrum katında bulundu.

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27 yıl önce kaybolan kişi, komşusunun bodrumunda bulundu: Dehşete düşüren 'büyü' iddiası

T24'ün aktardığına göre, 27 yıl önce henüz 17 yaşındayken Cezayir'de kaybolan ve öldüğü düşünülen Omar Bin Omran, komşusunun samanla dolu bodrum katında canlı bulundu.

Şu an 45 yaşında olduğu belirtilen Omran'ın ailesi, kendisinin Cezayir hükümeti ile çeşitli İslamcı isyancı gruplar arasındaki iç savaş sırasında öldüğünü düşündüklerini dile getirdi.

Yetkililer, Omar'ı 27 yıl boyunca bodrumunda tuttuğu düşünülen 61 yaşındaki adamın tutuklandığını açıkladı. Şüphelinin yalnız yaşayan bir memur olduğu belirtildi.

Şüphelinin tutuklandığı haberinin ardından Omar'ın ailesi, Omar'ın köpeğinin, Omar ortadan kaybolduktan sonra, kendisini kaçırdığı iddia edilen kişinin kapısının önünde uzun bir süre beklediğini söyledi.

Cezayir televizyon kanalı Bilad'a konuşan bir komşu: "Omar'ın zavallı annesi, Omar esaret altındayken, başına ne geldiğini bilmeden, bunca zaman onun gerçekten yakınında olduğunu bilmeden öldü" diye konuştu.

Cezayir medyası, kurbanın, kendisini kaçıran kişinin yaptığı büyü nedeniyle yardım çağıramadığını bildirdi.

Soruşturma sürüyor.

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