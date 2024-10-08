2024 Nobel Fizik Ödülü'nün Sahibi Belli Oldu

2024 Nobel Fizik Ödülü'nü "yapay sinir ağları ile makine öğrenimini sağlayan çalışmalarından" dolayı ABD'li John Hopfield ve İngiliz Geoffrey Hinton kazandı.

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2024 Nobel Fizik Ödülü'nün Sahibi Belli Oldu

Bilim dünyasının en prestijli ödüllerinden 2024 Nobel Fizik Ödülü'nün sahipleri belli oldu.

Yapay sinir ağlarıyla makine öğrenimini mümkün kılan çalışmaları dolayısıyla ödüle, ABD’li John Hopfield ve İngiliz-Kanadalı Geoffrey Hinton layık görüldü.

2024 Nobel Fizik Ödülü'nün Sahibi Belli Oldu - Resim : 1

Hopfield ve Hinton, kazandıkları unvanının yanında İsveç Kraliyet Bilim Akademisi'nin sunduğu 1,1 milyon dolar değerinde para ödülünü de kazandı. İkili, ödülü aralarında paylaşacak.

2024 Nobel Fizik Ödülü'nün Sahibi Belli Oldu - Resim : 2

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Kaynak: AA

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