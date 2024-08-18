2023 İnsani Yardım Çalışanları İçin En Ölümcül Yıl Oldu

AB, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'de 10 aydır insani felaket yaşandığını, 2023'ün insani yardım çalışanları için kayıtlara geçen en ölümcül yıl olduğunu açıkladı.

2023 İnsani Yardım Çalışanları İçin En Ölümcül Yıl Oldu

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile AB Komisyonunun Kriz Yönetimi ve İnsani Yardımlardan Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic'in 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla yaptıkları ortak yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'de son 10 aydır gözler önünde insani felaket yaşandığına işaret edildi.

Çatışma bölgelerindeki insani yardım çalışanlarının kritik rolünün vurgulandığı açıklamada, "Trajik şekilde 2023, insani yardım çalışanları için kayıtlara geçen en ölümcül yıl oldu ve 2024'ün de aynı üzücü eğilimi izlemesi muhtemel." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada yerel insani yardım çalışanlarının öldürülme, kaçırılma veya yaralanma riski en yüksek grupta bulunduklarının altı çizilerek, bu kişilerin her ne pahasına olursa olsun korunmalarının gerektiği ve bunun uluslararası insancıl hukuk kapsamında yükümlülük olduğu vurgulandı.

'BAZI DEVLETLER İNSAN HAKLARINI ÇİĞNİYOR'

AB'nin görevleri başındayken saldırı gibi risklerle karşı karşıya kalan yerel yardım çalışanlarına hukuki yardım ve mali hibeler sağladığı girişimine değinilen açıklamada, bu fona başvuruların çoğunun işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'den yapıldığına işaret edildi.

İnsani yardım çalışanlarının güvenliğinin sağlanması için harekete geçilmesi çağrısında bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son yıllarda bazı devletlerin, içinde bulundukları çatışmalarda uluslararası insancıl hukukun temel normlarına açıkça saygısızlık etme yönünde yıkıcı etkiye sahip bir eğilim gösterdiklerini görüyoruz. Bu durum, kurallara dayalı uluslararası düzenin temelini oluşturan uluslararası insancıl hukukun savunulması için uluslararası toplumun bir bütün olarak kararlı şekilde harekete geçmesini gerektirmektedir."

Kaynak: AA

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