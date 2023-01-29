18 yaşına dönmek için yılda 2 milyon dolar harcıyor
45 yaşındaki ABD'li milyoner Bryan Johnson, vücudunun 18 yaşında görünebilmesi için her yıl 2 milyon dolar harcıyor.
400 milyon doların üzerinde bir servete sahip olan 45 yaşındaki ABD'li milyoner Bryan Johnson, hayatını ve bedenini 'yaşlanmayı tersine çevirmeye' adamış durumda.
Johnson, her bir organını inceleyen ve test eden 30'dan fazla tıp uzmanından oluşan ekibe yılda 2 milyon dolar harcıyor. Sağlık uzmanlarının tek amacı ise Johnson'ın vücudunu 18 yaşındaki bir gencin vücuduna dönüştürebilmek.
Johnson programa göre sabah 5'te kalkıyor, günde yaklaşık iki düzine takviye gıda alıyor ve katı bir vegan diyetiyle besleniyor. Süreç titizlikle belgelenirken Johnson bağırsaklarının 33.537 fotoğrafını çekildiğini ve her şeyin izlendiğini belirtti.
Kendisi ve doktorları, iki yıl içinde biyolojik yaşının beş yıl gençleştirdiklerini ve artık 37 yaşında bir kişinin kalbine, 28 yaşındaki bir kişinin cildinde ve 18 yaşında bir kişinin akciğer kapasitesine sahip olduğunu iddia ediyor.