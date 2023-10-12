175 yıllık dev şirket iflas etti: Hemen hemen herkeste bulunuyordu
Küresel çapta yaşanan ekonomik kriz sonrası iflas haberlerinin ardı arkası kesilmezken, 175 yıllık dev telefon şirketinden de bir iflas haberi geldi.
Son iflas haberi ise dünyaca tanınan 175 yıllık telefon devinden geldi. Almanya'da dev bir şirket daha iflas başvurusunda bulunmak zorunda kaldı.
Artı49'da yer alan habere göre, Almanya’nın köklü telefon şirketi Gigaset, mali sıkıntılar nedeniyle iflas başvurusunda bulunduğunu duyurdu. Şirket, DECT kablosuz telefonlarda Avrupa pazar lideri konumunda bulunuyor.
Gigaset’in yönetim kurulu tarafından yapılan basın açıklamasında, iflas işlemlerinin operasyonel işin uzun vadeli olarak yeniden yapılandırılması için yapıldığı belirtildi. Şirket, telekomünikasyon sektöründeki konumunu istikrara kavuşturmak ve geleceğe bakmak istediğini ifade etti.
Açıklamada ayrıca, şirketin DECT kablosuz telefonların geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımının değişmeden devam edeceği ve müşterilerine garanti verildiği kaydedildi.
Ancak, “ekonomik temelin sürdürülebilir yeniden yapılandırılması” başarısız olursa, bu yedek cihazların, sistem genişletmeleri için gerekli bileşenlerin ve aynı zamanda özel piller veya şarj cihazları gibi aksesuarların tedarikinin artık garanti edilmediği de vurgulandı.
Gigaset, yılın ikinci yarısında satışlarda beklenmedik ve önemli bir düşüş yaşadığını ve bu durumun planlananın önemli ölçüde altında bir iş gelişimine yol açtığını da açıkladı. Şirket, Gigaset ürünlerine yönelik sürekli zayıf talep ve Almanya ve Avrupa’da satın alma konusundaki isteksizlikle karşı karşıya olduğunu da dile getirdi.
1866 yılında kurulan Gigaset, 175 yıllık bir şirket geçmişine sahip. Şirket, DECT kablosuz telefonların yanı sıra Android tabanlı akıllı telefonlar, bulut tabanlı akıllı ev teklifleri ve iş telefonu çözümleri de sunuyor. Şirketin yaklaşık 850 çalışanı bulunuyor.