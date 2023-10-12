175 yıllık dev şirket iflas etti: Hemen hemen herkeste bulunuyordu

Gigaset, yılın ikinci yarısında satışlarda beklenmedik ve önemli bir düşüş yaşadığını ve bu durumun planlananın önemli ölçüde altında bir iş gelişimine yol açtığını da açıkladı. Şirket, Gigaset ürünlerine yönelik sürekli zayıf talep ve Almanya ve Avrupa’da satın alma konusundaki isteksizlikle karşı karşıya olduğunu da dile getirdi.