16 yıldır yemek yemeden yaşayan kadın, doktorları şaşkına çevirdi

Etiyopya'da 16 yıldır yemek yemeden ve su içmeden yaşadığını iddia eden genç kadın, doktorları şaşkına çevirdi.

Son Güncelleme:
16 yıldır yemek yemeden yaşayan kadın, doktorları şaşkına çevirdi

Mynet'te yer alan habere göre, Etiyopya'nın ücra bir bölgesinde yaşayan Muluwork Ambaw, 16 yıldan fazla bir süredir hiçbir şey yemediğini veya içmediğini iddia ediyor. Öyle ki 10 yaşındayken yemek yeme veya içme ihtiyacının birdenbire durduğunu ve yediği son şeyin mercimek yemeği olduğunu söyleyen Ambaw, "Ailemle birlikte yaşıyordum ve benden kahvaltı yapıp okula gitmemi istediler. Yemek yediğimi söyledim ama numara yapıyordum. Suya ya da herhangi bir yiyeceğe olan iştahımı kaybetmiştim." dedi.

TUVALET İHTİYACI BULUNMUYORDU

Muluwork, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki doktorlar tarafından muayene edildi. Üç yıllık testlerden sonra doktorlar sağlığının mükemmel olduğunu söylediler ancak sindirim sisteminde yiyecek, su veya atık madde bulunmadığını fark ettiler; bu da onun idrar yapma veya dışkılama ihtiyacı olmadığı anlamına geliyordu.

Ambaw ayrıca Dubai ve Katar'da ruh sağlığını test eden doktorlarla görüştüğünü ancak onda herhangi bir sorun bulamadıklarını söyledi. Ailesi için yemek yaptığını ancak kendisinin yemediğini dile getiren Ambaw, "Bu Tanrı'nın işi" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme:
Brezilya'da sel felaketi: Ölenlerin sayısı 127'ye çıktı Brezilya'da sel felaketi: Ölenlerin sayısı 127'ye çıktı
Kate Hudson: Ölü insanları görebiliyorum Kate Hudson: Ölü insanları görebiliyorum
ATV'den kötü haberler gelmeye devam ediyor. Apar topar bir dizi daha bitiyor ATV'den kötü haberler gelmeye devam ediyor. Apar topar bir dizi daha bitiyor
Meyvenin kraliçesinin tüm ülkede hasadı başladı. Beyne ve hafızaya iyi geliyormuş... Meyvenin kraliçesinin tüm ülkede hasadı başladı. Beyne ve hafızaya iyi geliyormuş...
ÇOK OKUNANLAR
Emekli maaş zammında masada 3 formül var: İşte detaylar... Emekli maaş zammında masada 3 formül var
Kızılcık Şerbeti'nde Rüzgar'ın çıkışı sosyal medyanın gündeminde: Kadınların söz hakkının olmadığı yerde konuşmam Kızılcık Şerbeti'nde Rüzgar'ın sözleri, sosyal medyada gündem oldu
Kuzey yarım küre için güçlü 'Jeomanyetik Fırtına' uyarısı Kuzey yarım küre için güçlü 'Jeomanyetik Fırtına' uyarısı
Mahzen operasyonları: Birbiriyle husumetli 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi Birbiriyle husumetli 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi
Çağla Şıkel para ödeyerek kendini karanlık kulübeye kapattırdı Çağla Şıkel para ödeyerek kendini karanlık kulübeye kapattırdı