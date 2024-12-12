151 Milyon Dolarlık 'Hata'... Ünlü Giyim Devinin Hisseleri Dibe Vurdu

BUSE YILMAZ

Ünlü giyim perakende şirketi Macy's, dün bir açıklama yayımlayarak, bir çalışanının yaklaşık üç yıl boyunca 151 milyon dolarlık teslimat giderini gizlemekten sorumlu olduğunu bildirdi. Mağaza zinciri, küçük paket teslimat giderlerinin muhasebesinden sorumlu çalışanın 2021'in dördüncü çeyreğinden 2024'ün üçüncü çeyreğine kadar kasıtlı olarak hatalı maliyet girişleri yaptığını açıkladı.

Macy's Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Tony Spring, yapılan soruşturmada, çalışanın bu olayı tek başına gerçekleştirdiğinin ve bunu "kişisel kazanç için yapmadığının" ortaya çıktığını ifade etti. Çalışan da, müfettişlere verdiği ifadede, küçük paket teslimat masraflarının muhasebe tarafında bir hata yaptığını ve daha sonra hatayı gizlemek için kasıtlı hatalı girişler yaptığını söyledi.

HİSSELER DİBE VURDU

Durumun ilk kez geçen ay anlaşıldığı belirtilirken, Macy's'deki hatalı girişlerin toplam 132 milyon ila 154 milyon dolar arasında olduğu düşünülüyor. Bu durum, Macy's'in üç aylık mali raporlarını açıklamasını iki hafta ertelemesine ve hisselerinin düşmesine sebep oldu. Dün (Çarşamba) piyasa öncesi işlemlerde, Macy's hisseleri %11'e kadar düştü.

DANIŞMANLIK VEREN MUHASEBE FİRMASI ARTIK 'GÜVENİLMEZ'

Macy's, bu olayın nasıl fark edildiğine ilişkin bir bilgi vermezken, söz konusu çalışanın artık kendileriyle olmadığını bildirdi. Şirket ayrıca, uzun süredir bağımsız muhasebe firması olan KPMG'ye danıştıktan sonra şubat ayında iç kontrolleri hakkında yayınlanan bir rapora "artık güvenemeyeceklerini" söyledi. KPMG'nin Macy'nin iç kontrollerine ilişkin onayına da itimat edemeyeceklerini vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi