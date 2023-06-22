14 yaşında görünüyor ama... Yaşını duyanlar inanamıyor!

Yasalar önünde bir yetişkin olduğunu kanıtlamak için doğum belgesini yanından ayırmadığını ifade eden Vashurin, “Yaşıma herkes ilk başta çok şaşırıyor ancak benimle konuştuklarında gerçeği fark ediyorlar. Özellikle sosyal medyadan olumsuz yorumlar aldım ama bunları umursamıyorum” diye konuştu.