125 Kişiyi Taşıyordu... Kolombiya'da Askeri Uçak Düştü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kolombiya’nın Putumayo bölgesinde askeri nakliye uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybederken, 73 kişi yaralandı. Putumayo Valisi Jhon Gabriel Molina Acosta, kazada yaralanan 15 kişinin durumunun kritik olduğunu açıkladı. Uçakta toplam 125 kişinin bulunduğunu belirten Molina Acosta, bunlardan 112’sinin asker, 2’sinin polis ve 11’inin mürettebat olduğunu ifade etti.

'BİLDİĞİMİZ TEK ŞEY...'

Molina Acosta, savcılığın kazaya ilişkin soruşturma başlattığını vurgulayarak, "Uçakta 100’den fazla kişi olduğunu biliyorduk. Sabah saatlerinden bu yana süren kurtarma çalışmalarının ardından 8 can kaybı, 73 yaralı ve durumu kritik 15 kişi olduğu tespit edildi. Kazanın nedenini henüz bilmiyoruz, bildiğimiz tek şey uçağın kalkıştan birkaç dakika sonra düştüğüdür" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi