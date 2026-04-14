100. Yılda Tarihi Kriz: Lufthansa'da Çifte Grev Şoku

Almanya’nın dev havayolu şirketi Lufthansa’da sular durulmuyor. Pilot sendikası Vereinigung Cockpit (VC) ve Bağımsız Kabin Personeli Organizasyonu’nun (UFO) ardı ardına gelen grev kararları, Alman hava sahasında son on yılın en büyük ulaşım krizini tetikledi.

Pazartesi başlayan pilot grevine, Çarşamba günü itibarıyla 19 bin kabin görevlisinin de katılmasıyla kriz içinden çıkılmaz bir hal aldı.

KUTLAMA YERİNE PROTESTO

Şirketin 100. kuruluş yıldönümü törenlerinin yapılacağı gün başlayacak olan 48 saatlik yeni iş bırakma eylemi, kutlamaları adeta bir protesto alanına çevirecek. UFO sendikası, Başbakan Friedrich Merz’in de davetli olduğu kutlama saatlerinde Frankfurt genel merkezi önünde dev bir miting düzenleyeceğini duyurdu.

UÇUŞ TRAFİĞİ DURMA NOKTASINDA

Grevin bilançosu havalimanlarında kaos yarattı. Frankfurt Havalimanı'nda 570 uçuş iptal edilirken, 50 binden fazla yolcu mahsur kaldı. Münih Havalimanı'nda 720 uçuşun listeden çıkarılmasıyla terminal binalarında uzun kuyruklar oluştu. CityLine ve Kargo'da operasyonlar tamamen durma noktasına geldi.

MÜZAKERELER TIKANDI

Sendikalar, yüksek enflasyon karşısında ezilen maaşlar, emeklilik hakları ve belirsiz çalışma koşulları nedeniyle yönetime öfkeli. UFO Başkanı Joachim Vazquez Bürger, yönetimi çalışanların haklarını gasbederek gösterişli kutlamalar yapmakla suçlarken; Lufthansa yönetimi, taleplerin şirketin gelecekteki rekabet gücünü tehlikeye attığını savunuyor.

Fraport yetkilileri, yolcuları havalimanlarına gitmeden önce uçuş durumlarını kontrol etmeleri konusunda uyarırken, krizin mali faturasının yüz milyonlarca euroyu bulması bekleniyor.

Kaynak: AA