100 Çocuğu ve Bir Amacı Var: Elon Musk'la Dünür Olmak

Çinli milyarder Xu Bo'nun, taşıyıcı anne yoluyla ABD'de 100 çocuk sahibi olduğu ortaya çıktı. Amerikan basını, 48 yaşındaki milyarderin en büyük amacının ise çocuklarının Elon Musk'ın çocuklarıyla evlenmesi olduğunu yazdı.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal, Çinli milyarder Xu Bo hakkında çarpıcı bir haber yaptı. Dijital oyun şirketi Duoyi'nin kurucusu olan Xu Bo'nun taşıyıcı anne yöntemiyle 100 çocuk sahibi olduğu ve bu çocukların da ABD'de doğduğu öne sürüldü.

Habere göre 48 yaşındaki iş insanının amacı ise SpaceX ve Tesla'nın kurucusu milyarder Elon Musk'la dünür olmak. Gazete, Xu Bo'nun en az 50 "yüksek kaliteli" oğlu olduğunu düşündüğü ve çocuklarının Elon Musk'ın çocuklarıyla evlenerek dev bir imparatorluk kurmayı hayal ettiğini yazdı.

'100'DEN FAZLA BİLE OLABİLİR'

Çin merkezli sosyal medya platformlarına göre, Xu Bo'nun eski bir kız arkadaşı birlikte 11 çocuk sahibi oldukları söyleniyor. Tang Jing isimli kadın, "Bu rakamı abartmıyorum 100'den daha fazla çocuğu bile olabilir" dedi.

Milyarder iş insanının, gelecekte işlerini devralacak adayı belirlemek için çok sayıda çocuk yaptığını söylediği ileri sürülürken, ABD'de yaşayan çocuklarının California'da bakıcılar tarafından yetiştirildiği öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Elon Musk Milyarder
