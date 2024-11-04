100 Bin Yıl Önce Yaşıyorlardı! Tam 46 Tane... Yeniden Gün Yüzüne Çıktılar

Çin'de bir mağarada yapılan araştırmalarda 100 bin yıllık dev panda fosilleri keşfedildi. Pandaların sayısının ise 46 olduğu kaydedildi.

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100 Bin Yıl Önce Yaşıyorlardı! Tam 46 Tane... Yeniden Gün Yüzüne Çıktılar

Çin’de bilim dünyasını hayrete düşüren bir keşfe imza atıldı. Bir mağarada, tam 100 bin yıllık panda fosilleri bulundu.

2003 yılından itibaren çok sayıda panda fosili çıkarılan Shuanghe Mağarası’nda 100 bin yıllık olduğu tespit edilen 46 dev panda fosilinin bulunduğu belirtildi.

100 Bin Yıl Önce Yaşıyorlardı! Tam 46 Tane... Yeniden Gün Yüzüne Çıktılar - Resim : 1

Araştırmacılar, jeolojik harika olarak adlandırılan Shuanghe Mağarası’ndan 2003 yılından itibaren çok sayıda panda fosili çıkardı.

Çıkarılan kalıntıların, Buzul Çağı'nın sonlarında dev panda popülasyonunun genetik evrim tarihi ile bireysel boyuttaki evrim sürecini anlamak için nadir bir örnek sunabileceği düşünülüyor.

Kaynak: DHA

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