1 Buçuk Milyar Dolarlık Dev Yatırım! İlk Büyük Batarya Fabrikasının Kurulacağı Yer Belli Oldu

Enerji depolama teknolojilerinde devrim niteliğindeki sodyum iyon bataryalar, düşük maliyetleri ve uzun kullanım ömürleri ile dikkat çekerken, bu alanda önemli bir adım atan Natron Energy, Kuzey Karolina’da 1,4 milyar dolarlık bir yatırımla ABD’nin ilk büyük sodyum iyon batarya fabrikasını inşa edeceğini duyurdu.

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1 Buçuk Milyar Dolarlık Dev Yatırım! İlk Büyük Batarya Fabrikasının Kurulacağı Yer Belli Oldu - Resim: 1

Şirketin yeni tesisi, yılda 24 GWh kapasiteli sodyum iyon hücre ve batarya üretimi yapacak. Üretimde alüminyum, demir ve mangan gibi malzemelerin kullanılacağı belirtildi. Natron Energy, uygun maliyetli bu batarya çözümlerini veri merkezleri, şarj istasyonları ve enerji depolama sistemleri gibi çeşitli sektörlerde kullanmayı hedefliyor.

Sodyum iyon bataryalar, özellikle büyük ölçekli enerji depolama projelerinde sundukları avantajlarla öne çıkıyor. Natron Energy’nin bu yatırımı, enerji depolama çözümleri pazarında önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

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