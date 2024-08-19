1 Buçuk Milyar Dolarlık Dev Yatırım! İlk Büyük Batarya Fabrikasının Kurulacağı Yer Belli Oldu

Şirketin yeni tesisi, yılda 24 GWh kapasiteli sodyum iyon hücre ve batarya üretimi yapacak. Üretimde alüminyum, demir ve mangan gibi malzemelerin kullanılacağı belirtildi. Natron Energy, uygun maliyetli bu batarya çözümlerini veri merkezleri, şarj istasyonları ve enerji depolama sistemleri gibi çeşitli sektörlerde kullanmayı hedefliyor.

Sodyum iyon bataryalar, özellikle büyük ölçekli enerji depolama projelerinde sundukları avantajlarla öne çıkıyor. Natron Energy’nin bu yatırımı, enerji depolama çözümleri pazarında önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.