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08.01.2018 23:20

Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan tablo!

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Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan tablo!
Prof. Dr. Aydın Ankay "Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 2020 yılında tüm hastalıklar içinde depresyon birinci sırayı işgal edecektir" dedi.

"Psikopatlar ve Kurbanları" konusunda seminer veren Prof. Dr. Aydın Ankay "Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 2020 yılında tüm hastalıklar içinde depresyon birinci sırayı işgal edecektir" dedi.

Prof. Dr. Aydın Ankay konuşmasında; "Günümüzde insan sağlığına; özellikle ruh sağlığına verilen değer giderek çok önem kazanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 2020 yılında tüm hastalıklar içinde depresyon birinci sırayı işgal edecektir. Bu nedenle, 21'inci yüzyıla, 'Goleman Depresyon Çağı' denmektedir" şeklinde konuştu.

"ZEKA DÜZEYİ YÜKSEK PSİKOPAT KİŞİLİKLER, ÜST MEVKİLERDE AĞIR BEDELLERE SAHİP"

Antisosyal kişilik ya da psikopati olarak tanımlanan hastalığın, teknolojiye koşut olarak hızla artmakta olduğunu ve bu kişilik bozukluğunun kurbanlarının depresyonla tanıştıktan sonra, kesin tedavi olamadıkları için; eş, iş arkadaşı, akraba, öğretmen ve öğrencilerine büyük bir bedel ödetmekte olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Aydın Ankay "Antisosyal kişilik bozukluğu hakkında, yabancı kaynaklarda pek çok yayın yapıldığı halde ülkemizde yazılan kitapların bir bölümü dışında, bağımsız bir kitap oluşturulamamıştır. Yazdığım roman, bu alanda bir ilk olma özelliğini taşımaktadır. Antisosyaller en çok hukukçular ile muhatap olmakta. Ancak hukukçular, psikolog veya psikiyatr olmadıkları için bu kişileri tanıma şansına sahip değiller. Kurbanlarının hemen hemen hiçbiri, psikopat kişiliği tanımadığı için eş, arkadaş ve öğrenci olarak ağır faturalar ödediler. Evlenmelerinin sakıncalı olduğunu uyardığım pek çok kişi, 'sırtımda yumurta küfesi yok ya' diyerek ağır bedeller ödediler. Ruh sağlıkları bozuldu. Zekâ düzeyleri yüksek olan psikopatlar, politikada, sanatta, bilimde, avukatlıkta ve belki ceo olarak çok üst mevkileri işgal ettiler. Gerçek kimlikleri, hiçbir zaman ortaya çıkarılamadığı için, muhatapları pek çok bunalım geçirdiler, mesleklerinden oldular. Uyuşturucu bağımlısı, depresyon ve intihar risklerini yaşadılar. Bankadaki hesapları tehlikede olduğu senaryosu ile pek çok kişi paralarını bu kişiliklere kaptırdılar. Bu olasılıkları dikkate alarak bu kitabın yazılmasını, insanların tuzaklardan uzak tutulmasını düşündüm" dedi.

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