Dünya Kanser Günü'nde farkındalık yarattılar

Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Medicana International Hospital, farkındalık oluşturmak amacıyla Dünya Kanser Günü’nde anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Dünya Kanser Günü sebebiyle Medicana International Hospital ile işbirliği yapan Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bir etkinlik gerçekleştirdi. Önce kahvaltılı toplantı ile başlayan program, moral ziyaretleri ile devam etti.

Kahvaltılı programda Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Füsun Tokatlı, Nükleer Tıp Uzmanı Prof. Dr. Meryem Kaya, Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Osman Kaya, Genel Cerrah Doç. Dr. Gökhan Çipe

konuşmacı olarak yer aldı. Kanserde erken tanının hayat kurtardığı söyleyen Onkoloji Uzmanı Dr. Kaya ile düzenli yapılan kontrol ve muayenelerin büyük önem taşıdığını belirten Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Tokatlı, kadın ve erkeklerde en sık karşılaşılan kanser türleri hakkında bilgi verdi.



Etkinlikte yerini alan Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur ise kansere karşı farkındalık oluşturmak adına burada olduklarını ve tüm vatandaşların kendi sağlıkları konusunda sorumlu hareket etmeleri gereğine vurgu yaptı. Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili Ömer Şatır ise değerli bir günde buluştuklarını ifade etti ve geçtiğimiz yıllarda Beylikdüzü’nde yaşayan 11 yaşındaki Büşra Virdil’in lösemiden hayatını kaybettiğini, O’nun adın Yakuplu Mahallesi’nde bir sağlık kabini kurulduğunu ve hayali olan kitabının basıldığını söyledi.



Medicana’da Onkoloji bölümünde tedavi gören hastaları ziyaret ederek onlara moral veren Kaymakam Okur, Başkan Vekili Şatır, Belediye Meclis Üyeleri, Sağlık İşleri Müdürü Ali Onur Baştuğ, müdürlük yetkilileri ve Hastane Genel Müdürü Ulvi Ünal hediyeleri hastalara takdim etti.

Medicana önünde bir araya gelen belediye ve hastane yönetimi ile tüm katılımcılar, ellerindeki pembe balonları gökyüzüne bıraktı.