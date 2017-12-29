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29.12.2017 12:45

Dünya Apple'ın bu tarihi açıklamasını konuşuyor!

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Dünya Apple'ın bu tarihi açıklamasını konuşuyor!
ABD'de eski model telefonları özellikle yavaşlattığını itiraf eden teknoloji devi Apple'dan özür geldi.

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre, konuyla ilgili birçok yanlış anlamanın olduğu savunulan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Biliyoruz ki bazılarınız Apple'ın sizi hayal kırıklığına uğrattığını düşünüyor. Özür diliyoruz. Bu konuyla ilgili bir çok yanlış anlama var, bu nedenle konuyu açıklığa kavuşturmak ve yaptığımız bazı değişiklikler hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz. Her şeyden önce, biz yaptığımız güncellemeler ile herhangi bir Apple ürününün kullanım ömrünü kasıtlı olarak kısaltacak veya kullanıcı deneyiminin kalitesini düşürecek bir şey yapmadık ve asla yapmayacağız. En büyük amacımız her zaman müşterilerimizin sevdiği ürünleri yaratmak ve iPhone'ları olabildiğince uzun süre kullanılabilecek şekilde üretmektir."

Apple, geçtiğimiz günlerde eski model cihazlarının ömrünü uzatmak ve pillerindeki güçsüzleşmeyi dengelemek için bilerek yavaşlattığını kabul etmişti. 

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