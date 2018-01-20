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21.01.2018 03:15

Dünya Afrin harekatını böyle duyurdu!

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Dünya Afrin harekatını böyle duyurdu!
BBC'den Al Jazeera'ya, CNN International'dan Washington Post'a dünyanın en önemli medya kuruluşlarında operasyon manşette.

Türkiye'nin bugün saat 17.00 itibariyle başlattığı Afrin operasyonu, dünyanın en büyük medya organlarında manşetten veriliyor.

Haberi manşetten okuyucularına aktaran Al Jazeera English, 'Afrin harekatı başladı, Türk jetleri YPG mevzilerini vuruyor' başlığını kullandı.

BBC'de de birinci haber Afrin operasyonu. 'Türk savaş uçakları saldırıyor' diyen BBC, Suriye'nin kuzeyinde yeni bir cephe açıldığını belirtti.

Gökyüzüne yükselen duman fotoğrafını ilk sayfasından veren Amerikan CNN International, 'Türk jetleri vuruyor, askeri harekat başladı' başlığıyla okuyucularının karşısına çıktı.

Amerikan Washington Post gazetesi, internet sayfasında 'Türkiye ABD'nin desteklediği YPG militanlarına karşı hava saldırısı başlattı' diyerek operasyonu duyurdu.

Alman Deutsche Welle'nin başlığı 'Afrin'e 'Zeytin Dalı' başladı' oldu.

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