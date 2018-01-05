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05.01.2018 21:25

Dün tahliye edilen iş adamı bugün tutuklandı

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Dün tahliye edilen iş adamı bugün tutuklandı
Dün ev hapsiyle tahliye edilen iş adamı Cahit Nakıboğlu yeniden tutuklandı.

DHA - Gaziantep'te avukatının başvurusu üzerine mahkemenin sağlık sorunları nedeniyle dün tahliye ettiği Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) 'para kasası' olduğu iddia edilen TMSF'ye devridilen Naksan Holding'in eski Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Nakıboğlu (70), savcının itirazı üzerine bugün çıkarıldığı mahkemece yeniden tutuklandı.

Gaziantep'te geçen yıl Temmuz ayında FETÖ/PDY'nin 'para kasası' olduğu ileri sürülen Naksan Holding'in eski Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Nakıboğlu, oğlu Taner ile birlikte tutuklandı. Soruşturma kapsamında Nakıboğlu'nun da aralarında bulunduğu 21 kişi hakkında, Gaziantep 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde, 'Silahlı terör örgütü yönetme, terörizmin finansmanı hakkında kanuna muhalefet, suç gelirlerinin önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama ve vergi usul kanununa muhalefet' suçlarından dava açıldı.

628 sayfalık iddianamede Naksan Holding bünyesinde bulunan 51 şirketin FETÖ/PDY sermayesi ile ticari alanda faaliyette bulunmak üzere kurulduğu ve örgüte ait iktisadi işletme olduğu belirtildi. Nakıboğlu ailesinin, şehrin çeşitli yerlerindeki işyeri, konut, iş hanı gibi taşınmazları satarak yaklaşık 22 milyon doları başka bir hesaba aktardığı belirtilen iddianamede, kayyum atanmasından önce de holdingin içinin boşaltıldığı bilgisine yer verildi.

Daha önce avukatlarının sağlık sorunları nedeniyle tahliye talebi reddedilen Cahit Nakıboğlu'nun avukatları, dün yine aynı istekle 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Talebi inceleyen mahkeme heyeti, bir süre önce anjiyo olan Cahit Nakıboğlu'nun sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde kalmasının risk oluşturacağı gerekçesiyle, 'ev hapsi' şartıyla tahliyesine karar verdi.

Nakıboğlu'nun, dün ev hapsi şartıyla tahliye etmesine savcılık itirazda bulundu. Savcılığın itirazını değerlendiren 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, Nakıboğlu'nun yeniden yakalanmasını karar aldı. Yakalama kararı üzerine polis tarafından gözaltına alınan Nakıboğlu, 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkemede, daha önce 2 kez kalp ameliyatı olduğunu ve 40 çeşit ilaç kullandığını söyleyen Nakıboğlu, kendisine yalnız başına bakacağı durumunun olmadığını savundu. Cumhuriyet Savcısı ise sanığın üzerine atılı suç nedeniyle tutuklanmasını talebinde bulundu. Avukatının savunması sırasında mahkemede fenalık geçiren Nakıboğlu, polis eşliğinde hastaneye götürüldü. Ancak mahkeme heyeti, sanığın suçuyla ilgili delilleri göz önünde bulundurup yeniden tutuklanmasına karar verdi. Nakıboğlu, tutuklanarak yeniden cezaevine gönderildi.

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