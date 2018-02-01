Dün o sitelere girenler yandı!

Bankalar, güvenlik önlemlerini ne kadar artırsa da dolandırıcılar yeni yöntemler bulmakta gecikmiyor.

Dün Facebook üzerinde iki özel bankaya ait sayfa görüntüsü oluşturularak, siteye tıklayan kişiler tuzağa düşürüldü. Saatler içinde aynı sayfa, farklı iki bankaya aitmiş gibi kurgulandı. Avukat Şamil Demir uyardı: “Reklamın cazibesine kapılarak bilgilerinizi kaptırmayın.”

Bankalar, güvenlik önlemlerini ne kadar artırsa da dolandırıcılar yeni yöntemler bulmakta gecikmiyor. Dün Facebook üzerinde iki özel bankaya ait sayfa görüntüsü oluşturularak, siteye tıklayan kişiler tuzağa düşürüldü. Saatler içinde aynı sayfa, farklı iki bankaya aitmiş gibi kurgulandı. Avukat Şamil Demir uyardı: “Reklamın cazibesine kapılarak bilgilerinizi kaptırmayın.”

REKLÂMIN CAZİBESİNE KAPILMAYIN

“Reklam yönlendirmesiyle bankaya ait olmayan yerlere şifre girişi yapılmamalı” diyen Ankara Barosu’na üye avukat Şamil Demir “Müşteriler bankanın resmi sayfasının yönlendirdiği sayfalardan giriş yapmak ve kendi güvenliklerini belli ölçüde düşünmek zorunda. Ancak, reklâmın cazibesi ve yönlendirilen sayfanın gerçek sayfa ile birebir aynı olması bunun görmezden gelinmesine neden olabiliyor.

Böyle bir oltalama yöntemi ile müşterilerin kullanıcı kodu ya da vatandaşlık numarası ele geçirilebilir. Ama bankacılık işleminde en önemli güvenlik katmanı SMS şifresidir. Bu şifre her girişte farklı olduğundan ciddi koruma sağlar. Fakat mobil uygulamalar bazı durumlarda SMS’siz giriş sağlayabiliyor. Öte yandan müşterinin bu bilgileri ele geçirilerek daha ileri aşamada SİM kartı da kopyalanabilirse işte o zaman SMS de temin edilebileceğinden hesaplar boşaltılabilir. Bankalar bu uygulamalarıyla hackerları büyük oranda engellemiş olurlar. Ancak buna dikkat etmeyen vatandaşlar zarara uğrayabilir” dedi.



BANKALAR DA SORUMLU TUTULABİLİR AMA…

Av. Demir açıklamasının devamında “Dolandırıcılığın gerçekleşmesi halinde bankaların sorumlu tutulabildiği haller oluyor. Ancak burada önemli olan dolandırıcılara kişisel verilerimizi kaptırmamak ve mağdur olmamak için çok cazip görünse bile bu tür yönlendirmelere itibar etmemektir” şeklinde konuştu.