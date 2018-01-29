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29.01.2018 20:50

Düğünü iptal edilen damat otomobilin önüne atladı

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Düğünü iptal edilen damat otomobilin önüne atladı
Otomobilin çarpması sonucu yaralanan Soner K., çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde, kına gecesi yaşanan tartışma sonrası dün yapılması planlanan düğünü kız tarafının kararıyla iptal edilen Soner K., iddiaya göre otomobilin önüne atlayarak intihara kalkıştı. Yaralanan Soner K., hastanede tedaviye alındı.

DHA'nın haberine göre, Köşk ilçesinde soğuk demircilik yapan 24 yaşındaki Soner K. ile 23 yaşındaki Mehtap K. 3 ay önce nikah kıydı. Genç çift, dün yapılması planlanan düğün töreni için önceden hazırlıklara başladı. Geçen cumartesi günü kız evinde, kına gecesi eğlencesi yapıldı. Eğlencede gelin ile damat arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmaya bir ara aileler de katıldı, ama olay büyümeden yatıştırıldı ve eğlence devam etti.

DÜĞÜN İPTAL OLDU

Dün ise, düğün hazırlıklarını tamamlayan damat ve ailesi, gelini almak için kız evine gitti. Ancak Mehtap K.'nın ailesi, kızının Soner K. ile evlenmesine onay vermedi. Düğün iptal oldu. Soner K., dün akşam alkol aldıktan sonra sinir krizi geçirdi. Soner K., Soğukkuyu Mahallesi'nden geçen Aydın-Denizli karayoluna çıkarak, iddiaya göre yoldan geçen bir otomobilin önüne atlayarak intihara teşebbüs etti. Otomobilin çarpması sonucu yaralanan Soner K., çağırılan ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Soner K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

 

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