Düğünde pamuk şeker kavgası... Ölüler ve yaralılar var

Aydın'ın Germencik ilçesindeki bir düğünde, pamuk şeker satan iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

DHA- Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Muhammet Alkan ile Burcu Bayraktar’ın Bozköy Mahallesi’ndeki düğününde meydana geldi. Düğüne pamuk şeker satmaya gelen 46 yaşındaki Cihangil Yelkıran ile oğlu 19 yaşındaki Toprak Yelkıran, aynı yerde pamuk şeker satmak isteyen 26 yaşındaki Nedim G. ve kardeşi 17 yaşındaki Güven G.ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki taraf da yanlarındaki bıçaklarla birbirlerine saldırdı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde vücuduna bıçak darbeleri alan Cihangil Yelkıran’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralılardan Nedim G., sağlık ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı Germencik Devlet Hastanesinde öldü. Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Güven G. ile Adnan Mendres Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Toprak Yelkıran’ın hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi. Soruşturma başlatıldı.