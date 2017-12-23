  • BIST 111.099
  • Altın 156,375
  • Dolar 3,8121
  • Euro 4,5104
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -1 °C
24.12.2017 01:30

Düğünde pamuk şeker kavgası... Ölüler ve yaralılar var

»
Düğünde pamuk şeker kavgası... Ölüler ve yaralılar var
Aydın'ın Germencik ilçesindeki bir düğünde, pamuk şeker satan iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

DHA- Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Muhammet Alkan ile Burcu Bayraktar’ın Bozköy Mahallesi’ndeki düğününde meydana geldi. 

Düğüne pamuk şeker satmaya gelen 46 yaşındaki Cihangil Yelkıran ile oğlu 19 yaşındaki Toprak Yelkıran, aynı yerde pamuk şeker satmak isteyen 26 yaşındaki Nedim G. ve kardeşi 17 yaşındaki Güven G.ile tartıştı. 

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki taraf da yanlarındaki bıçaklarla birbirlerine saldırdı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde vücuduna bıçak darbeleri alan Cihangil Yelkıran’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralılardan Nedim G., sağlık ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı Germencik Devlet Hastanesinde öldü.

Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Güven G. ile Adnan Mendres Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Toprak Yelkıran’ın hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi. Soruşturma başlatıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Birleşik Arap Emirlikleri'ne karşı Fahreddin Paşa hamlesi23 Aralık 2017 Cumartesi 15:05
  • CHP'li belediyeden davul - zurnalı toplu iş sözleşmesi23 Aralık 2017 Cumartesi 14:29
  • Edirne'de kar etkisini artırdı!22 Aralık 2017 Cuma 22:17
  • Hatay'da sosyal medyadan 'örgüt propagandası' iddiasıyla 1 tutuklama22 Aralık 2017 Cuma 22:09
  • İstanbul'un yanı başında kar yağışı başladı!22 Aralık 2017 Cuma 21:09
  • Cezaevi firarisi Marmaris'te yakalandı22 Aralık 2017 Cuma 18:52
  • Yangın sonrası 5 kişilik ailenin kaybolduğu köyde tedirginlik22 Aralık 2017 Cuma 17:01
  • Pompalı tüfekle korku saçtı: 12 yaşındaki kızını kaçırdı22 Aralık 2017 Cuma 16:22
  • Operasyon sürüyor: PKK'lı teröristlerde büyük panik22 Aralık 2017 Cuma 16:10
  • Umut Merkezlerinin hediyelik eşya günleri başladı22 Aralık 2017 Cuma 13:31
    • FOTO GALERİ
    • Rihanna gizlemeyi çalıştı ama...
    • Kilo veremiyorsanız dikkat!
    • Gazeteciler, tutuklu gazeteciler için yürüdü
    VİDEO GALERİ
    • Meral Akşener’den Erdoğan’a sert mesaj!
    • Tunceli'de kente inen domuzu köpekler kovaladı
    • Kazdağları beyaza büründü!
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti