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18.01.2018 13:35

Düğün fotoğraflarını beğenmeyince dava açtı

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Düğün fotoğraflarını beğenmeyince dava açtı
Edirne'de düğün fotoğraflarını beğenmeyen çift, fotoğrafları özensiz çektiğini iddia ettikleri fotoğrafçıya tazminat davası açtı.

Evlenmeye karar veren çift, düğün öncesi dış çekim için kentteki bir fotoğrafçıyla anlaştı. Fotoğrafçı G.M, çiftin fotoğrafını şehrin pek çok noktasında çekti.

Fotoğrafları beğenmeyen çift, fotoğrafların özensiz çekildiği gerekçesiyle fotoğrafçı G.M hakkında maddi manevi tazminat davası açtı. 
Edirne 2. Asliye Hukuk Mahkemesindeki davada mahkeme başkanı davacının tanıklarını dinledi.

"ENİŞTEM VE ABLAM ÇOK ÜZGÜN"

Gelinin kardeşi M.K, ablasının düğün fotoğraflarının çok kötü çıkması nedeniyle mutsuz olduğunu belirtti.

Ablasının fotoğrafçının çektiği hiçbir fotoğrafı beğenmediğini anlatan M.K, "Ablam hiçbir fotoğrafını beğenmiyor, çünkü hiçbir fotoğraf kendisinin seçtiği fotoğraf değil, yapılan fotoğrafların çoğunda ablam düzgün durmamış veya gelin olarak kendini daha güzel gördüğü fotoğraflar davalı tarafça çıkartılmamış. Şimdi fotoğraflar evlerinde öyle atılı vaziyette duruyor. Ablam fotoğraflara bakmıyor bile, eniştem ve ablam çok üzgün" diye konuştu.

Gelinin arkadaşı bir diğer tanık B.S ise arkadaşının düğün fotoğraflarını hiç beğenmediğini, hatta fotoğrafların evin bir köşesine gelişi güzel şekilde koltukla duvar arasındaki boşluğa atıldığını belirtti.

Duruşmada, düğünde çekilen fotoğrafların birer örneklerinin mahkemeye gönderilmesine karar vererek duruşma ertelendi.

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