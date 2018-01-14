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14.01.2018 15:00

Duayen gazeteci hayatını kaybetti

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Duayen gazeteci hayatını kaybetti
SÖZCÜ gazetesi haber müdürü duayen gazeteci Baki Avcı'yı kaybettik. Avcı bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu.

Sözcü gazetesinin kuruluş ekibinde yer alan ve ardından haber müdürlüğü görevini üstlenen tecrübeli gazeteci Baki Avcı (56), sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Avcı bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu.

1-144.jpgBAKİ AVCI KİMDİR?

Baki Avcı 1962 yılında doğdu. Gazetecilik mesleğine 15 Mart 1977 yılında başladı. Harçlıklarıyla biriktirdiği para onun ilk fotoğraf makinesini almasını ve mesleğe başlamasını sağladı. Koyu bir Galatasaray taraftarı olarak bilinen Avcı 56 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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