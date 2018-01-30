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30.01.2018 13:15

DTK eş başkanı Güven'in gözaltı süresi uzatıldı

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DTK eş başkanı Güven'in gözaltı süresi uzatıldı
DTK Eş Başkanı Leyla Güven’in gözaltı süresi ikinci kez uzatıldı. DTK açıklamasında, Güven'in sağlığı ve moralinin iyi olduğu belirtildi.

Diyarbakır’daki evinin önünde 22 Ocak’ta gözaltına alınan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven, 8 gündür İl Emniyet Müdürlüğü’nde tutuluyor.

DTK’den yapılan açıklamada, Güven’in gözaltı süresinin iki kez uzatıldığı belirtildi. Güven’in dosyasına bakan savcının değiştiği bilgisini paylaşan DTK açıklamasında, bu durumun gerekçe gösterilerek gözaltı süresinin uzatıldığı belirtildi.

DTK’nin açıklamasında, “Eş başkanımızla görüşen avukatlar, sağlığının ve moralinin çok iyi olduğunu belirttiler. Dışarıda barış için mücadele eden, bu doğrultuda demokrasi ve insanlık mücadelesini büyütme çabası içerisinde olan herkese selam ve sevgilerini iletmektedir” denildi.
 

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