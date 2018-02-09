DT'deki görevinden alınan Nejat Birecik'in yeni görevi belli oldu

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü görevini 2 yılı aşkın süredir vekâleten yürüten A. Necat Birecik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’nın üçlü kararnamesiyle Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü görevine asaleten atanmış, atama kararı 12 Ocak 2017'de Resmi Gazete'de yayınlanmıştı.
Birecik'in görevine geçtiğimiz ay Kültür Bakanlığı'nca son verilmişti.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Birecik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşavirliği'ne atandı.
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