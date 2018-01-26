DP'den DSP'ye 'uyum yasası' ziyareti

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ı ziyaret etti.

Demokrati Parti Genel Başkan Gültekin Uysal, 16 Nisan referandumu sonrası uyum yasaları gündemiyle, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’a bir iadeyi ziyaret gerçekleştirdi.

Yaklaşık bir saat süren ve Genel Başkan Uysal’a, Genel Başkan Yardımcısı Arslan Salman, GİK üyesi Dursun Akdemir ve YHD üyesi Cemal Çakır’ın eşlik ettiği ziyarette Uysal, şunları ifade etti:

“Güçlü bir irade ortaya koymamız gereken dönemdeyiz”

“Bir iadeyi ziyaret olarak Sayın Genel Başkan şahsında DSP’yi ziyaret ediyoruz. Elbette Türkiye’nin can alıcı meseleleri, önemli gündem maddeleri var, onları da paylaşma imkânı bulduk.

TSK’nın milli güvenliğimize tehdit oluşturabilecek hareketlere karşı mücadelesi başta olmak üzere önümüzdeki dönemlerde yaşanabilecek olan siyasal süreçlerle ilgili olarak da karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk.

Demokratik değerleri paylaşan siyasal hareketler olarak; demokrasinin bir değerler bütünü olduğu inancıyla, söyleyecek sözü olan siyasi hareketlerin bir ortak paydada buluşabilme imkânlarını araması gerektiğini düşünüyoruz. Önümüzde cumhurbaşkanlığıyla beraber yapılacak genel seçimler dolayısıyla da bu ortak paydanın aranması noktasında fikir ve düşüncelerimizi açık yüreklilikle paylaşma imkânımız oldu.

“Türkiye’nin geleceğini doğru bir istikamete çevirmek noktasında bir ortak iradeyi ortaya koymak niyetindeyiz”

Ekonomiden siyasi ve toplumsal hayata kadar çeşitli alanlarda seçim süreçlerinde her birimizin daha dikkatle ve sorumluluğumuzu yerine getirerek, güçlü irade ortaya koymamız gereken bir dönem içeresinde olduğumuz kanaatineyim. İnşallah bu süreçler hayırlara vesile olur.

Önümüzdeki dönemlerde de çok daha sık bir şekilde karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak Türkiye’nin geleceğini doğru bir istikamete çevirmek noktasında bir ortak iradeyi ortaya koymak niyetindeyiz. Bu açıdan bizlere gösterdikleri misafirperverlik dolayısıyla Sayın Aksakal ve çalışma arkadaşlarına şükranlarımı sunuyorum.”

Aksakal: “Mücadelede kararlıyız”

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ise yaptığı açıklamada “Türkiye’de hukuk devletinin gerçek kriterleriyle yürüyebilmesi adına DSP olarak mücadelemizi her alanda sürdürmeye kararlıyız. Gerek Anayasa Mahkemesi kararlarının tartışılır hale getirilmesi, gerekse seçimlerin düzen ve güvenlik içerisinde yürütülmesinden sorumlu olan YSK’nın hukuksuz ve kanunsuz kararlarına karşı çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sayın Genel Başkan ve çalışma arkadaşlarına en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.