"Dosyaların sonucu 8-10 yılda mı alınacak?"

CHP Adana Milletvekili, TBMM İdare Amiri İbrahim Özdiş OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun elindeki dosya sayısını ve çalışma hızını Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde gündeme getirdi.

“OHAL Komisyonu’nun çalışmaları sonuçlanmadan kimsenin mahkeme yoluna başvuramayacağı da düşünüldüğünde bu işlemlerin yıllarca süreceği, binlerce mağdur yaratacağı açıktır.” ifadelerini kullanan CHP’li Özdiş “Bu anlamda örneğin geçtiğimiz yıl ihraç edilen bir kişinin OHAL Komisyonundan sonuç alması belki 7-8 yılı bulacak, bundan sonra da mahkeme süreci başlayabilecektir. Toplamda 10 yılı geçebilecek bir işlem ve ihraç edilen masum bir kişinin bu durumu sizce mantıklı ve adaletli olacak mıdır?” diye sordu.



TAZMİNAT KONUSUNU İLERLEYEN YILLARDAKİ İKTİDARLAR MI DÜŞÜNSÜN?



CHP’li Özdiş’in yazılı önergesinde yer verdiği sorular şu şekilde:

1- Bylock örneği ve mağdurlarından bildiğimiz gibi KHK ile ihraç edilen kişiler içerisinde FETÖ veya diğer hiçbir terör örgütüyle alakası olmayan on binlerce masum insan olduğu belli değil midir?

2- OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna başvuran kişi sayısı ve çalışma hızlarına bakıldığında dosyaların incelenmesi uzun yıllar sürecektir. Bu anlamda örneğin geçtiğimiz yıl ihraç edilen bir kişinin OHAL Komisyonundan sonuç alması belki 7-8 yılı bulacak, bundan sonra da mahkeme süreci başlayabilecektir. Toplamda 10 yılı geçebilecek bir işlem ve ihraç edilen masum bir kişinin bu durumu sizce mantıklı ve adaletli olacak mıdır?

3- 10 yılı geçebilecek mağduriyetler ve ödenecek olası tazminatlar hakkında herhangi bir düşünceniz var mıdır? Yoksa bu konuyu hiç düşünmeyip ‘ilerleyen yıllardaki siyasi iktidarlar düşünsün’ mü demektesiniz?