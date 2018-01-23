Donmuş dışkılar uçaktan atıldı; köylüler meteor sandı!

Hindistan'ın kuzeyindeki bir köyün sakinleri gökten düşen cisimlerle heyecanlandı.

Bunları Dünya dışından gelen ve değeri olan meteor sana köylülerden bazıları, yere düşen cisimleri evlerine götürdü. Gerçek ise çok farklıydı.

Köylüler, olayı yetkililere haber verdi. Toplam ağırlıkları 10 ila 12 kiloyu bulan cisimleri inceleyen uzmanlar köyün sakinlerine pek ummadıkları bir cevap verdi.

Köylülerin, Dünya dışından gelen taşlar sandıkları şeyler aslında bir uçağın tuvaletinden atılan donmuş dışkılardı.

(hürriyet)