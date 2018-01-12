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12.01.2018 12:45

Donald Trump o ülkeye ziyaretini iptal etti

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Donald Trump o ülkeye ziyaretini iptal etti
Önümüzdeki ay yapılması planlanıyordu.

(DHA) – ABD Başkanı Donald Trump önümüzdeki ay yapılması planlanan Birleşik Krallık gezisini "büyükelçilik açılış töreni" gerekçesiyle iptal etti.

Evening Standard’ın haberine göre Trump, "ülkede hoş karşılanmayacağı ve aleyhinde olası protesto gösterileri düzenleneceği" söylentileri nedeniyle bu fikirden vazgeçti.

Trump Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Londra'da açılacak olan yeni büyükelçiliğin "yerinden ve maliyetinden" yakındı:

"Londra ziyaretimi iptal etmemin nedeni; Londra’nın belki de en iyi semtinde bulunan büyükelçiliğimizi 1.2 milyar dolarlık yeni bir elçilik inşa etmek için, "hiç" uğruna satan Obama yönetimini sevmememdir; çok kötü bir proje. Benden onun kurdelesini kesmemi istiyorlar ama HAYIR!”

Haberde, "Ancak, Londra’daki ABD Büyükelçiliği’nin Mayfair semtinden Nine Elms bölgesine taşınması planı ilk kez 2008’de, Obama henüz başkan değilken hazınlanmıştı" diye anımsatma yapıldı.

Habere göre, Trump'ın, yeni binanın açılış töreni için Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ı göndermesi bekleniyor.

Gazetenin ulaştığı Birleşik Krallık başbakanlık ofisi ve elçilik kararla ilgili yorum yapmayı reddetti.

Haberde "iptal" kararının, geçen hafta Birleşik Krallık başbakanı Theresa May’in Trump’ın “ülkeye geleceğini” söylemesinden sonra gerçekleştiği de anımsatıldı.

May, Trump geçen sene ABD Başkanı seçildikten sonra kendisini Beyaz Saray’da ziyaret eden ilk dünya lideri olarak devlet ziyareti önerisin tartışmalı olarak uzattı.

Fakat o zamandan bu yana Trump, Birleşik Krallık ziyaret teklifini büyük protestolarla karşılaşacağı düşüncesiyle kabul etmek istemediğini belirtti.

Londra’daki yeni elçiliğin 16 Ocak’ta açılması bekleniyor.

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