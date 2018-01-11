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11.01.2018 13:00
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Domates üreticisi kadın isyan etti!

Domates üreticisi kadın isyan etti!
Antalyalı domates üreticisi kadın, sel sularını bastığı serada kaydedilen videoda tarımda üreticinin düşürüldüğü duruma isyan etti.

Birgün - Köylü kadın, "Oyy Cemaati Müslimin. Bakın bu rezilliğimize bakın. 'Çok para diyorsunuz 1 liraya zor satıyoruz. Gelin de görün rezilliğimizi. Sel bastı çadırın içini sel. Sayın Cumhurbaşkanım, başbakanım. Sana oy attıysak bizi böyle et demedik. Zenginini zengin ettin, fakiri diri diri toprağa gömdün. Gör de bak bu halimize bizim." dedi.

3 yaşındaki çocuğunun çamur içindeki görüntüsüne isyan eden çiftçi kadın, "Bakın da görün. Yerken aklınıza gelsin bu çocuğun rezillikleri. Bizim hakkımızı yemeyin, yedirmeyin" diye konuştu.

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