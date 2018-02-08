  • BIST 114.264
  • Altın 161,345
  • Dolar 3,8206
  • Euro 4,6816
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
08.02.2018 19:10

Dolar'ın yükselişi tekrar hız kazandı

»
Dolar'ın yükselişi tekrar hız kazandı
Uluslararası piyasalarda güçlenen dolar, TL karşısında 3.82 seviyesinin üzerine çıktı.

23 Ocak'tan bu yana 90 seviyesinin altında oldukça güçsüz bir seyir izleyen ve bu sürede iki kez 88.40'ları test eden dolar endeksi yeniden güçleniyor. Reuters'te yer alan haber şöyle: Dün gece saatlerinde 90 direncinin üzerine gelen endeks, bu sabah 90.15'te yer alıyor.

Dünya borsalarında sert düşüş
Dün 2.86'yı gören 10 yıllık ABD tahvili bu sabah 2.84 civarında. Faizlerdeki yükseliş dolar alımını tetikliyor. Ayrıca, dün akşam saatlerinde ABD Senato'sunun 2 yıllık bütçe planı üzerinde uzlaşmaya varması da dolardaki yükselişi destekledi.
Dolardaki değerlenmeye bağlı olarak dolar/TL dün kapanışta 3.80'in üzerini gördü. Kur, yeni güne de 3.80 civarında başladı. Euro/dolar ise 1.2250'ye geriledi.

Dolar/TL'de yükseliş hız kazandı ve kur 3.82 seviyesinin üzerine çıktı. Dün 3.78 civarında olan kur, bu sabah 3.79 seviyelerinde güne başlamıştı. Kurda işlemler saat 13:16'da 3.8202 seviyesinden geçti.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altın fiyatlarında son durum07 Şubat 2018 Çarşamba 09:23
  • Dolar güne nasıl başladı?07 Şubat 2018 Çarşamba 09:04
  • Kripto parada kayıplar 500 milyar doları aştı07 Şubat 2018 Çarşamba 00:06
  • KHK ile atılanlara emekli ikramiyesi06 Şubat 2018 Salı 22:00
  • ABD borsalarında volatilite devam ediyor06 Şubat 2018 Salı 21:40
  • Nusr-Et hamburger zinciri kuruyor06 Şubat 2018 Salı 20:44
  • Bitcoin uzmanı profesör: Doğru yatırımın 10 bin kat getirmesi hala mümkün06 Şubat 2018 Salı 19:46
  • Borsa günü düşüşle tamamladı06 Şubat 2018 Salı 18:43
  • ABD borsaları dünkü kayıplar sonrası düşüşle açıldı06 Şubat 2018 Salı 18:28
  • Türkiye, 2017'de 414.8 milyon dolarlık kozmetik ürün ithal etti06 Şubat 2018 Salı 16:40
    • FOTO GALERİ
    • Kılıçdaroğlu mobilya emekçileriyle buluştu
    • Adalet Nöbeti'nde 45. hafta
    • Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı PYD ile ilgili mahkeme kararları
    VİDEO GALERİ
    • Taksim Meydanı'nda ilk defa denendi
    • CHP'li Dursun Çiçek'ten ÖSO uyarısı
    • Nagehan Alçı'dan tepki çeken Ege Adaları açıklaması
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 507 487 31 17
    Haber Scripti