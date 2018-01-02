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02.01.2018 19:25

Dolar yeni yılda düşüşe geçti

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Dolar yeni yılda düşüşe geçti
Dolar fiyatları yıl sonundaki aşağı grafiğini yeni yılda da sürdürüyor. Vize krizinin çözülmesinin ardından 3.80 altına inen dolar 2 Ocak 17:45 itibarıyla 3.7645 liradan işlem gördü.

Dolar fiyatları yılı yüzde 7,69 yükselişle 3,7940 liradan tamamlamasının ardından yeni yılda da 2017'nin son günlerindeki düşüş trendini sürdürüyor.

ABD ile vize krizinin çözülmesinden sonra 3.83 liradan 3.80 altına inen dolar bugün de Türk Lirası karşısında kayıp yaşıyor. Gün içerisinde 3.75 altını test eden piyasalarda dolar kuru saat 17:45 itibarıyla yüzde 0.7 kayıpla 3.7645 lira oldu.

2017 yılını yüzde 22,48 artışla 4,5490 liradan kapatan euro ise 4.5350 TL düzeyinde. Öte yandan euro, dolardaki zayıf görünümün yeni yılda da sürmesinin etkisiyle dolar karşısında üç yıldan bu yana görülen en yüksek seviyesine yaklaştı. ABD Doları, G – 10 pralarının tamamı karşısında değer kaybetti.

Dolar ve euro fiyatlarında piyasaların gözü ilk olarak yarın açıklanacak enflasyon rakamlarında. Yurt dışında ise FED'in toplantı tutanakları ve haftanın devamında ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi piyasaların radarındaki diğer haber akışları.

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