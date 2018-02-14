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14.02.2018 10:40

Euro rekor kırdı!

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Euro rekor kırdı!
Yeni güne sakin bir seyirle başlayan dolar/TL 3.8050 seviyesinde işlem görürken, yurtiçinde euro sabah 4.7267 ile rekor kırdı.

Dolar yeni güne sakin bir seyirle başlarken, euro yeni zirve seviyesini gördü.

Uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde dolar/TL 3.8045 seviyesinde. Dolar dün günü 3.8040'tan kapatmıştı.

Euro/dolar paritesi bugün en yüksek 1,2390 seviyesine kadar çıkarken, yurtiçinde euro sabah 4.7267 ile rekor kırdı. Euro/TL en son 22 Ocak'ta 4.7261 zirvesini görmüştü. Euro/TL saat 09:05 itibariyle 4.7130 seviyesinde.

Brent petrol 62.80, altının ons fiyatı da 1.334.60 dolardan işlem görüyor.

Kurda gidişat yurt dışı piyasalarla uyumlu
Dolar endeksi düşüşe geçti ve 90 seviyesinin altında dengelendi. Bu düşüş sonrasında küresel çapta değer kaybeden dolar, TL karşısında dün 3.80 seviyesinin altını gördü. Öte yandan euro/dolar paritesi yüzde 0,5 değerlenerek 1.2350 seviyesine yükseldi.

Kur hareketlerinde genel gidişatın yurt dışı piyasalar ile uyumlu olduğu vurgulayan analistler, dolar endeksinde düşüşlerin sürmesi halinde ilk etapta 3.78’e kadar satışların sürebileceğini düşünüyor. Yeniden yükselişlerde 3.8180 direnç olarak izleniyor.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:
10:00 Türkiye, ocak, tarım ÜFE (Önceki yıllık yüzde 17,30, aylık yüzde 1,35)
10:00 Türkiye, aralık, cari denge (Beklenti -7,5 milyar dolar, önceki -4.2 milyar dolar)
10:00 Almanya, 4. çeyrek, öncü büyüme (Beklenti yüzde 0,6, önceki yüzde 0,8)
10:00 Almanya, ocak, TÜFE (Beklenti yüzde 1,4, önceki yüzde 1,6)
13:00 Euro Bölgesi, 4. çeyrek, öncü büyüme (Beklenti yüzde 0,6, önceki yüzde 0,6)
13:00 Euro Bölgesi, aralık, sanayi üretimi (Beklenti -0,1, önceki yüzde 1)
16:30 ABD, ocak, TÜFE (Beklenti yüzde 0,3, önceki yüzde 0,1)
16:30 ABD, ocak, perakende satışlar (Beklenti yüzde 0,3, önceki yüzde 0,4)

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