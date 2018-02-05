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05.02.2018 13:05

Dolar haftaya nasıl başladı?

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Dolar haftaya nasıl başladı?
Dolar kuru enflasyon sonrası anlamlı bir değişim göstermedi.

Dolar/TL beklentilerin altında gerçekleşen enflasyon sonrası yatay hareket ediyor.

Veri öncesi 3.7740 seviyesinde yer alan kur anlamlı bir değişim göstermeyerek 3.7700'da yer aldı.

Ocak ayında tüketici fiyatları endeksi yüzde 1,02 artış gösterdi. Beklenti yüzde 1,35 yönündeydi.

Bankacılar ABD faizleri ve dolar başta olmak üzere küresel gelişmelerin TL üzerinde belirleyici olmayı sürdüreceğini, bunun yanında jeopolitik gelişmelerin de yakından izleneceğini belirtti.

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