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26.01.2018 10:40

Dolar haftanın son gününde yükselişe geçti

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Dolar haftanın son gününde yükselişe geçti
Dün 3.72'nin altına gerileyen dolar/TL bu sabah 3.75'in üzerinde yer alıyor.

Uluslararası piyasalarda doların değer kaybetmesiyle dün 3.72 seviyesinin altına gelen dolar/TL, bugün ABD Başkanı Donald Trump'un "Güçlü dolar istiyorum" şeklindeki açıklaması sonrası 3.75'in üzerine çıktı.

Dolar/TL saat 08:00'da 3.7560'dan, euro/TL 4.6650'den işlem gördü. Dün, 5.3624 ile TL karşısında rekor kıran sterlin 5.3255; tarihi zirvesini 1.2538'e taşıyan euro/dolar paritesi ise 1.2415 seviyesinde yer aldı.

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