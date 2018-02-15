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15.02.2018 11:20

Dolar güne nasıl başladı?

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Dolar güne nasıl başladı?
Dün en yüksek 3.8170 seviyesini gören dolar/TL bu sabah yönünü aşağı çevirerek 3,7791'den işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde dolar/TL 3,7791 seviyesinde. Dolar dün günü 3,8110'dan kapatmıştı.

Euro/TL 4.7142'dan işlem görürken, euro/dolar 1.2457 seviyesinde yer alıyor.

Brent petrol 64.33, altının ons fiyatı da 1354.03 dolardan işlem görüyor.

Döviz piyasaları oldukça hareketli bir gün yaşadı. İlk olarak sabah saatlerinde euro, TL karşısında 4.7267 ile rekor kırdı. Dolar ise, gün boyunca 3.80 civarında yatay seyrettikten sonra saat 16:30’da açıklanan ABD TÜFE verisi sonrasında 3.82’nin üzerini gördü. Analistlere göre, teknik olarak dolar/TL’de 3.8080 üzerindeki seyir yakından izlenmeli. Kur bu seviye üzerinde kalırsa 3.8450’ye kadar yükselebilir. Ancak, yukarı yönde tepkinin ivme kazanması için 3.8450 üzerinde güçlü bir tablo oluşturması gerekiyor.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:
10:00 Türkiye, kasım, işsizlik (Önceki yüzde 10,3)
11:00 Türkiye, ocak, bütçe dengesi (-20,9 milyar TL)
13:00 Euro Bölgesi, aralık, dış ticaret dengesi (Önceki 26,3 milyar dolar)
14:30 Türkiye, şubat, TCMB enflasyon beklenti anketi (Önceki yüzde 9,55)
16:30 ABD, ocak, ÜFE (Beklenti yüzde 0,3, önceki yüzde -0.1)
17:00 Türkiye, ocak, merkezi yönetim borç stoku (876,5 milyar TL)
17:15 ABD, ocak, sanayi üretimi (Beklenti yüzde 0,4, önceki yüzde 0,9)
17:15 ABD, ocak, kapasite kullanımı (Beklenti yüzde 78, önceki yüzde 77.9)

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