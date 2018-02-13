Dolar güne nasıl başladı?

Uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde dolar/TL 3.7970 seviyesinde. Dolar dün günü 3.8050'den kapatmıştı.
Euro/TL 4.6720'den işlem görürken, euro/dolar 1.2305 seviyesinde yer alıyor.
Brent petrol 62.70, altının ons fiyatı da 1325.80 dolardan işlem görüyor.
Görünüm zayıfladı
Küresel piyasalarda artan oynaklığın dolar talebini artırmasının etkisiyle geçen haftanın son işlem gününde 3.8453’e çıkan dolar/TL, ABD piyasalarındaki dengelenmenin etkisiyle yeni haftaya düşüşle başladı. Kur, dün 3.80 seviyesine kadar geri çekildi.
Dolar/TL kurunda teknik anlamda görünümün zayıfladığını vurgulayan analistler, kurun 3.80 altına gerilemesi durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini ve 3.7550’nin gündeme gelebileceğini düşünüyor. Yükselişlerde ise 3.85 seviyesi direnç konumunda.
Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:
12:30 - Ocak Ayı TÜFE - İngiltere
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