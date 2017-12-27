Dolar güne nasıl başladı?

Dolar fiyatlarında 3.80 civarında seyir sürerken, piyasada yıl sonu ve tatiller nedeniyle hacimler düşük seyrediyor.

Noel tatili ile birçok ülke piyasasının kapalı olması nedeniyle, piyasalardaki işlem hacimleri de düşük kalırken dolar/TL gün içinde 3.80 civarında yatay bir seyir izledi.

Dolar/TL güne saat 08.46'da 3.8064/3.8120 seviyesinde başladı. Aynı saatte sepet bazında TL 4.1639/4.1703, euro/TL ise 4.5216/4.5290 seviyesinde.

Küresel piyasalarda yıl sonu nedeniyle pozisyonlar büyük oranda kapatıldı ve yeni pozisyon açma istekliliği de bulunmuyor. Doların başlıca altı para birimi karşısındaki değerini izleyen dolar endeksi de bugün 93.300 ile yatay seyrediyor.